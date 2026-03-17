Le fils de Djaanfar Salim Allaoui décoré à Beit-salam par raïs Azali

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0 0 17 mars 2026 2026-03-17T15:15:00+01:00 Modifier ce post

Le fils de Djaanfar Salim Allaoui décoré à Beit-salam par raïs Azali. Cette rencontre renforce ma détermination à œuvrer avec passion pour bâtir des p

Mardi 17 mars 2026

Le fils de Djaanfar Salim Allaoui décoré à Beit-salam par raïs Azali

"Rencontre avec Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores. Nos échanges enrichissants sur le développement et le rôle de la diaspora ont renforcé mon admiration pour sa vision et son engagement au service du peuple comorien.

Cette rencontre renforce ma détermination à œuvrer avec passion pour bâtir des ponts solides et contribuer à un avenir ambitieux et durable pour notre pays.

Moment fort de cette rencontre : le Président m’a décorer lui-même l’insigne des 50 ans de la réconciliation nationale et du drapeau comorien...un geste puissant, symbolisant l’attachement à la nation, la mémoire de notre histoire et la volonté d’unité pour l’avenir.

Un grand merci à Son Excellence pour son écoute, son temps et son engagement au service du peuple comorien."

Yassine Djaanfar

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