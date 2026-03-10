La réhabilitation de la route entre Domoni et Mremani entre dans une nouvelle phase. Le conducteur des travaux, en commun accord avec le maître d’ouvr

La réhabilitation de la route nationale RN21, longue de 14 km et reliant Domoni à Mremani, a franchi une nouvelle étape.





L’entreprise chinoise CGC (Anjouan), attributaire du marché, avait entamé les travaux par des opérations préliminaires réalisées manuellement, notamment le curage des caniveaux, la mise en place de dalots et les travaux de débroussaillage.





Le conducteur des travaux, en commun accord avec le maître d’ouvrage, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, chargé des Affaires Foncières et des Transports Terrestres (MATUAFTT), a donné le feu vert pour le démarrage des travaux lourds, marqués par l’intervention des engins pour les opérations de décapage et de scarification de la chaussée.





Malgré l’intensité du trafic dans cette zone, un linéaire d’environ 400 mètres a déjà été traité au cours de cette première journée.





Ces avancées représentent un véritable soulagement pour les usagers de cet axe stratégique reliant Domoni à Mremani, qui attendaient depuis longtemps la réhabilitation de cette route.





Toutefois, vigilance et prudence restent de mise pour les automobilistes et les usagers qui empruntent cette voie pendant la poursuite des travaux.





