Le nouveau sélectionneur des Coelacanthes reçu par le ministre des Sports. La signature du contrat devrait intervenir dans les prochaines heures. Mini



Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des Comores, Hubert Velud, a été reçu ce vendredi 6 mars 2026 par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Said Mohamed Ali Said, en présence du Secrétaire général du ministère, Kaissan Hassan, ainsi que du Comité exécutif de la Fédération de Football des Comores, conduit par son président Said Ali Athoumani.





Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de prise de contact et de courtoisie, visant à échanger sur les perspectives de collaboration et à finaliser les derniers aspects relatifs au contrat du sélectionneur.





Les différentes parties ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges, témoignant d’une volonté commune de renforcer la dynamique de développement du football comorien. La signature du contrat devrait intervenir dans les prochaines heures.





Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi de l'Union des Comores