" Si ces faits sont confirmés, il s’agirait d’un crime extrêmement sérieux". L’école doit être un lieu sûr où les enfants apprennent, grandissent et s

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, Bacar Mvoulana





Monsieur le Ministre,







Je vous écris aujourd'hui en tant que citoyen comorien profondément préoccupé par une affaire grave qui choque l'opinion publique depuis plusieurs jours.





Selon les informations relayées par la population, une élève de 7 ans aurait été victime d’un acte très grave de la part d’un instituteur âgé de 60 ans originaire de Ntsaoueni. Si ces faits sont confirmés par les autorités compétentes, il s’agirait d’un crime extrêmement sérieux qui nécessite une réaction rapide et ferme.





L’école doit être un lieu sûr où les enfants apprennent, grandissent et sont protégés. Les parents confient leurs enfants aux enseignants avec confiance, et cette confiance doit être respectée et protégée.





Monsieur le Ministre, en tant que responsable de l’Éducation nationale, les citoyens attendent une réaction claire ainsi que des mesures concrètes afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Notre pays a déjà été marqué par des drames impliquant des enfants. Ces événements doivent nous rappeler l’importance de renforcer la protection des élèves dans les établissements scolaires.





Nous demandons donc une enquête sérieuse, la vérité sur cette affaire et des sanctions exemplaires si les faits sont confirmés.





La protection des enfants doit rester une priorité pour toute la nation.

Souvenez-vous de la petite Faina agé de 5 ans paix à son âme.





Hadji Mbae soilihi

Un citoyen comorien.