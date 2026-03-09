Village Olympique : Les travaux commenceront dans les prochains jours pour une durée de 9 mois. Le Comité d'organisation des jeux des îles 2027 aux Co

Après un appel d'offres qui a vu l'intérêt de 11 entreprises comoriennes de BTP, le Comité d'Organisation des Jeux des Îles Comores 2027 vient de signer 3 contrats correspondant aux 3 lots des travaux des VRD (Voirie et Réseaux Divers), avec 3 entreprises (le groupement STC-EGT pour le lot 1, Dounia Construction pour le lot 2 et Erac pour le lot 3). Le COJI a mis en avant le patriotisme économique dans ces 3 marchés importants de construction du Smart City de Moindzaza.





Cette cérémonie de signature qui marque le début de la construction du village des jeux a vu la participation du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères, du ministre des sports, ainsi que le cabinet et le Bureau Exécutif du COJI.





Les travaux de ce grand chantier essentiel des jeux des îles commenceront dans les tous prochains jours pour une durée maximale de 9 mois. Et dans la foulée, le COJI s’attaquera au chantier des hébergements avec des multinationales des BTP.





