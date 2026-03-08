Le Ministère des Finances en deuil !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 08 mars 2026 2026-03-08T08:58:00+01:00 Modifier ce post

Le Ministère des Finances en deuil ! Il est décédé ce matin à l’hôpital El-Maarouf de Moroni. Son enterrement aura lieu en début d’après-midi à Ouzioi

Le Ministère des Finances en deuil !

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons la disparition d’Aliani Mohamed Mchagama, l’un des cadres de l’administration fiscale des Comores.

Il est décédé ce matin à l’hôpital El-Maarouf de Moroni. Son enterrement aura lieu en début d’après-midi à Ouzioini Mbadjini.

Toutes nos pensées vont à sa femme, à ses enfants et à ses proches. Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et le fasse reposer dans Son paradis éternel.

Ali Mmadi

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières