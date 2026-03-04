Guerre en Iran : L’ancien président Mahmoud Ahmadinejad, annoncé mort, serait en fait en vie et en sécurité. L’annonce de la mort de celui qui fut pré

Visite d'Ahmadinejad aux Comores en 2009

Il avait été annoncé tué par des frappes américaines sur Téhéran dimanche, l’ancien président de la République islamique d’Iran aurait survécu au bombardement et serait en sécurité selon plusieurs agences de presse Il avait été annoncé tué par des frappes américaines sur Téhéran dimanche, l’ancien président de la République islamique d’Iran aurait survécu au bombardement et serait en sécurité selon plusieurs agences de presse





Sa mort a-t-elle été annoncée trop tôt ? Ce lundi, de nombreux médias dans le monde annonçaient la mort de Mahmoud Ahmadinejad dans des frappes américaines sur Téhéran dimanche. Selon plusieurs de ces médias, l’information provenait de l’agence de presse iranienne Ilna.





L’annonce de la mort de celui qui fut président de la République islamique d’Iran de 2005 à 2013 a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Trois de ses gardes du corps tués





Mais l’information est démentie par plusieurs médias. A commencer par l’agence de presse turque Anadolu Ajansi qui écrivait dans ses colonnes que « Mahmoud Ahmadinejad est vivant et indemne ». L’agence cite un conseiller de l’ancien président s’exprimant sous couvert d’anonymat qui déclare être « en contact avec lui ».





« Un bâtiment lié à son dispositif de sécurité a été touché hier. Trois de ses gardes du corps membres du Corps des Gardiens de la révolution islamique ont été tués. Sa résidence personnelle n’a pas été affectée et n’a pas été visée, bien qu’elle se trouve à 100 mètres de ce bâtiment », précise la source en question.





Une information confirmée par l’agence de presse Iran international qui assure que l’ancien dirigeant est bien vivant et en sécurité.





Farouche opposant à Israël, le président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad avait prédit à de nombreuses reprises la disparition d’Israël. Il avait marqué ses deux mandats par une ligne très dure sur la scène internationale, notamment sur le sujet du nucléaire iranien, jusqu’à conduire à des sanctions internationales.





Par R.L.D 20minutes