Belou souhaite mettre en place un Service Militaire Adapté aux Comores

Actuellement à La Réunion, j'ai rencontré le préfet afin d'échanger sur la mise en place d'un Service Militaire Adapté (SMA) aux Comores.





Ce projet s’adressera aux jeunes déscolarisés, du niveau 3e à Terminale, et reposera sur trois piliers essentiels : le savoir-être, le savoir-faire et l’autonomie.





Des formations d’une durée de 2 à 12 mois et demi seront proposées dans plusieurs secteurs porteurs : BTP, mécanique, tourisme, Agriculture et élevage. Le programme intégrera également une instruction civique, sans usage des armes, afin de renforcer la discipline, l’esprit de responsabilité et l’engagement citoyen. Une mission d’expertise sera dépêchée afin de concevoir le dispositif et préparer la convention de mise en œuvre.





Le Conseil régional s’est d’ores et déjà proposé d’apporter une contribution au financement du projet, aux côtés des Comores qui devront mobiliser les ressources complémentaires nécessaires. Nos échanges ont également porté sur le renforcement des capacités de la Garde-côtes et de la police, dans une logique de coopération et de sécurité renforcée.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense