Mayotte - Moroni : Des passagers de la compagnie Ewa Air frôlent un drame ! « C'était vers 10 h que nous avons tenté le décollage. Juste après, les de

DES PASSAGERS FRÔLENT UN DRAME À L'AÉROPORT DE MAYOTTE







Trente-quatre passagers qui devaient s'envoler pour Moroni ont eu une grosse frayeur à bord d'un appareil de la compagnie d'aviation Ewa ce dimanche 15 mars à l'aéroport de Pamandzi. En effet, l'avion était sur le point de décoller quand deux pneus crèvent, a-t-on appris. Trente-quatre passagers qui devaient s'envoler pour Moroni ont eu une grosse frayeur à bord d'un appareil de la compagnie d'aviation Ewa ce dimanche 15 mars à l'aéroport de Pamandzi. En effet, l'avion était sur le point de décoller quand deux pneus crèvent, a-t-on appris.





« C'était vers 10 h que nous avons tenté le décollage. Juste après, les deux roues ont lâché. Nous sommes restés plus de 30 minutes avant que le pilote ne nous demande de débarquer pour le changement des pneus », confie un passager qui a eu la peur de sa vie.





Cet incident qui aurait pu tourner au drame, soulève des interrogations pour ce qui est de la maintenance et révision des appareils de la compagnie Ewa Air qui desserve la ligne Pamandzi-Moroni.





Dhoulkarnaine Youssouf