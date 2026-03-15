Une femme meurt dans un glissement de terrain à Anjouan

15 mars 2026

Une femme meurt dans un glissement de terrain à Anjouan. L'accident s'est produit dans une carrière improvisée pour le concassage manuel des pierres..

UNE FEMME MEURT DANS UN GLISSEMENT DE TERRAIN À HOMBO, ANJOUAN


Une femme meurt dans un glissement de terrain à Anjouan

Une femme d'une cinquantaine d'années est décédée ce dimanche 15 mars suite à un glissement de terrain survenu à Hombo (Pascal) dans les hauteurs de Mutsamudu sur l'île d'Anjouan, selon nos informations.

L'accident s'est produit dans une carrière improvisée pour le concassage manuel des pierres. D'après un résident, la cinquantenaire était sur une colline où elle détachait des pierres lorsqu'un éboulement l'a entraînée dans une chute d'une soixantaine de mètres.

Jusqu'à l'heure où nous mettons cette information en ligne, la défunte vêtue d'un haut bleu et d'une jupe rouge n'est pas encore identifiée. Les pompiers alertés sont en route pour se rendre sur les lieux du drame.

Dhoulkarnaine Youssouf

