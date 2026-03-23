Grave accident de la circulation : Une personne ensevelie sous un camion

Grave accident de la circulation à Moindzaza Djoumbe. Les témoins décrivent une conduite particulièrement dangereuse, laissant suspecter un possible é

De nouveaux éléments apparaissent concernant l'accident grave survenu à Moindzaza Djoumbe. Selon des témoignages recueillis sur place, le chauffeur du camion aurait déjà accroché un petit à hauteur de Retaj avant de terminer sa course en s'encastrant dans une habitation. ​





Les témoins décrivent une conduite particulièrement dangereuse, laissant suspecter un possible état d'ivresse. Alors que les secours luttent toujours pour dégager la personne ensevelie, ce drame rappelle l'importance vitale de la vigilance absolue au volant. ​En cette période marquée par la reprise de la consommation d'alcool, nous appelons chaque conducteur à la plus grande prudence. Ne mettez pas votre vie et celle des autres en péril : la route appartient à tous.

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Un grave accident de la circulation s'est produit ce jour sur la route nationale 2 RN2, à hauteur de Moindzaza Djoumbe.





​La situation est actuellement critique : une personne se trouve ensevelie sous un camion. Les équipes de secours sont d'ores et déjà à l'œuvre sur place et déploient tous les efforts nécessaires pour tenter de la dégager au plus vite.





​Nous appelons les usagers de la route à la plus grande prudence et à la vigilance dans cette zone afin de faciliter l'intervention des services d'urgence. Ortc