Passation de service au Ministère des Transports

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0 0 16 avril 2026 2026-04-16T20:05:00+02:00 Modifier ce post

Passation de service au Ministère des Transports. lacée sous l’autorité de Madame la Ministre, Yasmine Hassane Alfeine, cette cérémonie s’est déroulée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Passation de service au Ministère des Transports

Le Ministère des Transports Maritimes et Aériens informe de la tenue, ce jeudi, de la cérémonie officielle de passation de service entre le Directeur de cabinet sortant, M. Bourhane Ahmed Bourhane, et le nouveau Directeur de cabinet, M. Kassim Ibrahim Elarif.

Placée sous l’autorité de Madame la Ministre, Yasmine Hassane Alfeine, cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités de l’État, dont le Vice-président de l’Assemblée nationale, M. Aboudou Miroidi.

Dans son allocution, le Directeur de cabinet sortant a dressé le bilan de son action durant neuf mois de service, mettant en avant son engagement dans la mise en œuvre des initiatives gouvernementales, notamment celles portées par Madame la Ministre en faveur du développement des secteurs maritime et aérien.

Prenant la parole à son tour, le nouveau Directeur de cabinet a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Il a réaffirmé sa volonté de s’inscrire dans la continuité des actions engagées, tout en apportant rigueur, expertise et sens du devoir dans l’accomplissement de ses fonctions au service de la politique sectorielle du Ministère.

Le Secrétaire général du Ministère, M. Djinti Ahamada, a pour sa part invité le nouveau Directeur de cabinet à privilégier une collaboration étroite avec l’ensemble des services, afin de garantir la cohérence et la poursuite efficace des projets en cours.

Le Ministère réitère son engagement à renforcer la gouvernance et la performance des secteurs maritime et aérien, au service du développement économique et de la connectivité des Comores.

Ministère des Transports

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