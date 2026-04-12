Un mort et un blessé grave dans un grave accident dans la région de Oichili. Ce tragique événement rappelle une fois de plus la fréquence inquiétante.

COMMUNIQUÉ DÉCÈS DE MOUDJIBOU MLARAHA







Un grave accident de la circulation s’est produit au carrefour Mutuelle, situé entre Chomoni et Hasseindjé-Oichili, impliquant une moto et un véhicule de transport de la ligne Moroni-Dimani. Un grave accident de la circulation s’est produit au carrefour Mutuelle, situé entre Chomoni et Hasseindjé-Oichili, impliquant une moto et un véhicule de transport de la ligne Moroni-Dimani.





Le drame a malheureusement coûté la vie à Moudjibou Mlaraha, originaire de Sima-Oichili, décédé sur place. Son décès a été confirmé par les médecins de l’hôpital de Koimbani. Le passager de la moto, grièvement blessé, a été transféré en urgence à l’hôpital El-Maarouf pour une prise en charge intensive.





Ce tragique événement rappelle une fois de plus la fréquence inquiétante des accidents mortels de motos dans le pays, souvent liés à l’imprudence des usagers et au non-port du casque de sécurité. En ces moments particulièrement douloureux, nous adressons nos sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à toute la communauté de Sima-Oichili.





Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et l’accueille dans Son paradis.

Nous souhaitons également un prompt rétablissement au blessé.





Djamaan Radio 104.6 fm