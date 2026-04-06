Décès de Hassani Azali : Message de Nour El-Fath Azali

Hassani Azali fut pour moi un mentor, un modèle exemplaire qui m’a aidé avec bienveillance à grandir et accompagné tout au long de ma carrière depuis que j’occupais les fonctions de Conseiller Politique du Président de la République. 

Aujourd’hui, j’ai perdu bien plus qu’un père : un ami très cher qui m’appréciait beaucoup et avec qui j’ai appris à développer au fil des années, une belle affinité profonde et sincère. Une relation d’une intensité rare qui dépassait le simple cadre familial qui unit un père à son fils. 

Je garderai de lui un sentiment noble d’admiration, la flamme incandescente de sa bienveillance, son sens aigu du professionnalisme et la constance de sa rigueur au travail. 

Qu’Allah l’accueille dans son paradis éternel !

Nour El-Fath Azali

