Décès de Hassani Azali : Communiqué de la Banque de Développement des Comores

INNA LILLAH WA INNA ILAÏHI RAADJIOUN


C’est avec une profonde tristesse que la Banque de Développement des Comores (BDC) annonce le décès de son Directeur Général, Monsieur Hassani Azali.

Homme de vision, de rigueur et d’engagement, il a marqué de son empreinte le développement de notre institution et a œuvré avec dévouement au service du progrès économique.

En cette douloureuse circonstance, la BDC présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs.

Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde, lui ouvre les portes du Paradis et apporte réconfort et patience à ses proches.

Paix à son âme.
BDC

