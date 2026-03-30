Route Bahani GTE - Mitsamiouli : accélération des travaux d’enrobage

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0 0 30 mars 2026 2026-03-30T23:41:00+02:00 Modifier ce post

Route Bahani GTE - Mistamihouli : accélération des travaux d’enrobage. Profitant ce jour, l’entreprise a procédé à une mobilisation importante de ses.

Route Bahani GTE - Mitsamiouli : accélération des travaux d’enrobage


Route Bahani GTE - Mitsamiouli : accélération des travaux d’enrobage

Ce jour 30 Mars , Après plusieurs semaines de perturbations de la pluie ayant impacté l’avancement des travaux d’enrobage sur la RN4, les conditions météorologiques sont enfin devenues favorables ce jour, avec un temps bien ensoleillé et stable. 

Profitant ce jour, l’entreprise a procédé à une mobilisation importante de ses équipes techniques et de ses moyens matériels, permettant ainsi d’accélérer significativement le rythme des travaux sur le chantier. 

Sur le terrain, nous constatons : 

  • Une bonne organisation des équipes
  • Une mise en œuvre effective de l’enrobé
  • Une coordination satisfaisante entre les différents intervenants
  • Un démarrage des travaux dans de bonnes conditions techniques.
Cette reprise marque une étape importante dans l’évolution des travaux.

Nous restons mobilisés pour assurer un suivi rigoureux des travaux et garantir un résultat durable au bénéfice des usagers.

Nasserdine Bacar

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