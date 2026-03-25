Elle pourrait être la candidate d'Azali en 2029

Il faut rester humble en politique, car les choses peuvent changer rapidement







Nous sommes en juin 2016, et j'étais Directeur de cabinet du vice-président Djaffar AHMED SAID HASSANE. Le SNU m'a proposé de présider un atelier à Anjouan sur les produits de rente, et j'ai logé au Jasmin hôtel, qui appartient à l'actuel Ministre des transports, comme je le faisais depuis 2014. Nous sommes en juin 2016, et j'étais Directeur de cabinet du vice-président Djaffar AHMED SAID HASSANE. Le SNU m'a proposé de présider un atelier à Anjouan sur les produits de rente, et j'ai logé au Jasmin hôtel, qui appartient à l'actuel Ministre des transports, comme je le faisais depuis 2014.





Cependant, j'ai subi des pressions, des injures, des menaces et du chantage de la part des cadres de la CRC et des responsables du parti Juwa à Anjouan, car ils pensaient que je ne devais pas fréquenter l'hôtel de Mme Yasmine MDAMA, vu sa position politique lors des présidentielles de 2016. Mais je n'ai pas cédé.





Plus tard, soit en fin juillet 2016, le vice-président a également été confronté à des problèmes similaires lorsque nous sommes allés à Anjouan. La garde présidentielle a essayé de me convaincre de ne pas le loger au Jasmin évoquant des mesures de sécurité surtout que le Vice-président assurait l'intérim du Président de la République. Mais j'ai tenu bon surtout que Le Jasmin était l'hôtel le plus sécurisé â Anjouan Avec ses murs de 10m de hauteur. Le vice-président y a passé son séjour comme prévu, et depuis, le Jasmin est devenu notre résidence habituelle à Anjouan : personnellement j 'y allais au moins une fois par mois par ce que je dirigeais un projet avec siège à Mutsamudu





Les pressions des Azalistes ont continué, mais j'ai réussi à planifier une visite de Madame Ambari Azali au Jasmin, avec l'aide de mon amie Biecha, sa nièce, ce qui a changé les choses. Au fait il a suffi que la première dame prenne un café au Jasmin pour que le Jasmin ouvre les portes aux Azalistes. Aujourd'hui, certains analystes politiques pensent que Mme Yasmine pourrait être la candidate d'Azali en 2029. Et ironiquement, ceux qui voulaient m'interdire d'aller au Jasmin y prennent maintenant le café chaque matin. Et je me demande si aujourd'hui il y aurait une chambre disponible pour les non azalistes.





Texte : Mistoihi Abdillahi