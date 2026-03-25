Kenya Airways fait état d'une forte hausse de la demande suite au conflit en Iran. "C'est sur les axes en provenance d'Europe, des États-Unis et d'Asi



Kenya Airways a déclaré lundi que la demande de réservations sur ses vols avait bondi sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient, l'essentiel de cette croissance provenant d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Kenya Airways a déclaré lundi que la demande de réservations sur ses vols avait bondi sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient, l'essentiel de cette croissance provenant d'Europe, des États-Unis et d'Asie.





Le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a bouleversé l'industrie aéronautique mondiale, poussant certaines compagnies à relever leurs tarifs et à modifier leurs programmes de vol pour réduire les escales au Moyen-Orient, voire à annuler purement et simplement certaines liaisons.





Kenya Airways a précisé que son coefficient d'occupation, indicateur de la demande de sièges, avoisinait désormais les 100%, contre environ 70% en janvier.





"Nous en étions là... jusqu'en février. Puis la demande a augmenté de manière significative. Nous avons atteint un taux de remplissage total de 90%, voire 99%", a déclaré aux journalistes George Kamal, directeur général par intérim de Kenya Airways.





"C'est sur les axes en provenance d'Europe, des États-Unis et d'Asie que nous observons les gains les plus importants. Ces lignes contribuent très positivement à notre réseau actuellement", a ajouté M. Kamal, sans fournir plus de détails.





Kenya Airways dispose d'environ 56 jours de réserves de carburant et s'efforce d'en obtenir davantage auprès de l'Inde, a indiqué Paul Njoroge, responsable des opérations aériennes.





Reuters - Traduit par Zonebourse