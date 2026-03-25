Kenya Airways fait état d'une forte hausse de la demande suite au conflit en Iran

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 25 mars 2026 2026-03-25T10:40:00+01:00 Modifier ce post

Kenya Airways fait état d'une forte hausse de la demande suite au conflit en Iran. "C'est sur les axes en provenance d'Europe, des États-Unis et d'Asi

Kenya Airways fait état d'une forte hausse de la demande suite au conflit en Iran

Kenya Airways a déclaré lundi que la demande de réservations sur ses vols avait bondi sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient, l'essentiel de cette croissance provenant d'Europe, des États-Unis et d'Asie.

Le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a bouleversé l'industrie aéronautique mondiale, poussant certaines compagnies à relever leurs tarifs et à modifier leurs programmes de vol pour réduire les escales au Moyen-Orient, voire à annuler purement et simplement certaines liaisons.

Kenya Airways a précisé que son coefficient d'occupation, indicateur de la demande de sièges, avoisinait désormais les 100%, contre environ 70% en janvier.

"Nous en étions là... jusqu'en février. Puis la demande a augmenté de manière significative. Nous avons atteint un taux de remplissage total de 90%, voire 99%", a déclaré aux journalistes George Kamal, directeur général par intérim de Kenya Airways.

"C'est sur les axes en provenance d'Europe, des États-Unis et d'Asie que nous observons les gains les plus importants. Ces lignes contribuent très positivement à notre réseau actuellement", a ajouté M. Kamal, sans fournir plus de détails.

Kenya Airways dispose d'environ 56 jours de réserves de carburant et s'efforce d'en obtenir davantage auprès de l'Inde, a indiqué Paul Njoroge, responsable des opérations aériennes.

Reuters - Traduit par Zonebourse

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières