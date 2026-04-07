"En travaillant côte à côte, les Etats-Unis et les Comores construisent un avenir plus sûr". Cette évaluation contribuera à élargir et à renforcer la.



Une équipe de U.S. Africa Command (AFRICOM) J54 a rejoint une équipe de l'Ambassade des USA aux Comores pour lancer une évaluation complète basée sur les capacités (Capabilities-Based Assessment – CBA) à Moroni. Cette évaluation servira de base pour la poursuite de l’appui en matière de sécurité fourni par les Etats-unis aux Comores. Une équipe de U.S. Africa Command (AFRICOM) J54 a rejoint une équipe de l'Ambassade des USA aux Comores pour lancer une évaluation complète basée sur les capacités (Capabilities-Based Assessment – CBA) à Moroni. Cette évaluation servira de base pour la poursuite de l’appui en matière de sécurité fourni par les Etats-unis aux Comores.





Ensemble, ils examineront les défis communs en matière de sécurité, clarifieront les rôles des institutions de défense et de sécurité, évalueront les capacités existantes et identifieront les domaines à améliorer. Cette évaluation contribuera à élargir et à renforcer la coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et les Comores, en développant ensemble des solutions durables tout en s’appuyant sur des années d’échanges militaires bilatéraux.





En travaillant côte à côte, les deux pays construisent un avenir plus sûr.

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An USAFRICOM J54 team joined U.S. in the Comoros to launch a comprehensive Capabilities-Based Assessment (CBA) in Mahajanga, establishing the foundation for continued security assistance from the United States to Madagascar.





This collaborative effort will identify shared security challenges, help better understand the roles and responsibilities of the defense and security institutions, assess their existing capabilities and identify gaps. This assessment will help expand and strengthen the U.S.-Madagascar security cooperation, developing sustainable solutions together while building on our historic bilateral military exchange through the years.





By working side by side, both nations are building a safer future.





Ambassade des USA aux Comores