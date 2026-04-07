Soldats déserteurs : Les proches de Mouigni Baraka interpellent Houmed Msaidié. Il en va de même pour son chef : si Azali Assoumani a pris le pouvoir.

Désertion de militaires comoriens à l’île de la Réunion : Le RDCE met le régime face à ses responsabilités







L’opinion publique est sous le choc après avoir appris que des militaires comoriens, envoyés en formation à La Réunion, ont déserté pour chercher une vie meilleure au lieu de regagner leur pays. Pourtant, pour l’ancien gouverneur de Ngazidja, Mouigni Baraka, ce scénario était parfaitement prévisible. Selon lui, les autorités de fait ne devraient pas s’en étonner : les conditions de vie de nos soldats sont devenues indignes. Il juge « normal » que des hommes mal entretenus, sous-payés, sans aucun avantage et privés de perspectives cherchent un jour à déserter l'armée pour une vie plus digne. L’opinion publique est sous le choc après avoir appris que des militaires comoriens, envoyés en formation à La Réunion, ont déserté pour chercher une vie meilleure au lieu de regagner leur pays. Pourtant, pour l’ancien gouverneur de Ngazidja, Mouigni Baraka, ce scénario était parfaitement prévisible. Selon lui, les autorités de fait ne devraient pas s’en étonner : les conditions de vie de nos soldats sont devenues indignes. Il juge « normal » que des hommes mal entretenus, sous-payés, sans aucun avantage et privés de perspectives cherchent un jour à déserter l'armée pour une vie plus digne.





Le conseiller privé Houmeid Msaidié, monté au créneau pour fustiger la position de Mouigni Baraka, ferait mieux de s'interroger sur son propre bilan. Qu’a-t-il fait pour ces hommes lorsqu’il était ministre de l’Intérieur ? Absolument rien. Aujourd'hui, il mène un train de vie fastueux grâce à la protection de ces mêmes soldats qu’il néglige.





Il en va de même pour son chef : si Azali Assoumani a pris le pouvoir par un coup d’État en 1999, c'est grâce à cette armée. S'il s'y maintient aujourd'hui, malgré ses dérives autoritaires et ses violations répétées des institutions, c'est encore grâce à elle. Dès lors, l'indécence est totale : comment justifier qu'Azali augmente son propre salaire, s’octroie des avantages démesurés, multiplie les séjours coûteux à l’étranger pour les per diem, et alloue même un traitement financier à son épouse, une pratique inédite et révoltante dans une République, tout en laissant ses troupes au bas de l’échelle ?





La réalité du terrain finit toujours par vous rattraper, et vous ne sauriez vous en étonner: on ne nourrit pas une armée avec des discours, mais avec de la dignité et des moyens. Accuser Mouigni Baraka d'encourager un coup d'État est une pirouette ironique : si le putsch était un crime absolu aux yeux du régime, Monsieur Azali ne l'aurait jamais utilisé pour s'imposer en 1999. Si ces hommes finissaient par se retourner contre le pouvoir, ce ne serait que le juste retour d'un système qui les a trahis. Après tout, Msaidié lui-même déclarait en 1999 qu'il y avait « plusieurs Azali » à Kandani.





À ceux qui réclament des solutions, Mouigni Baraka répond que la priorité de l’action incombe à ceux qui sont aux affaires aujourd’hui. Dites-nous quelles sont les vôtres ? Car sans ces hommes, vous seriez déjà parti, car vous n’avez aucune légitimité.





Vous n’ignorez pas qu’une part majeure de la troupe désapprouve votre gestion. Cependant, face à la sacralité du métier des armes, enchaînés par la discipline, la loyauté et ce dogme immuable selon lequel « le chef a toujours raison », ces hommes sont réduits à la résignation, malgré des textes légaux censés les protéger de l’arbitraire..





Contrairement à votre régime qui ne tient que par la force, Mouigni Baraka bénéficiait, en son temps, d’une onction populaire et de la légitimité des urnes. Voici néanmoins les mesures phares qu'il engagera dès son accession au pouvoir pour restaurer la dignité de nos forces de défense ( voir la suite des propositions en partie 2) :





Désertion de militaires comoriens à l’île de la Réunion : Le RDCE met le régime face à ses responsabilités. ( partie 2)





Loin des justifications du conseiller privé Msaidié, le RDCE oppose une vision d'État. Voici les engagements concrets que nous porterons dès notre accession aux responsabilités pour restaurer l’honneur et les droits des soldats comoriens :





1. Réduction du train de vie de l’État : Le salaire du président, les privilèges ministériels ainsi que les fonds spéciaux seront revus à la baisse. Cet effort de solidarité nationale est impératif : en réduisant de 50 % les frais de mission à l’étranger, nous dégagerons les marges nécessaires pour renforcer les moyens de notre défense nationale, mais aussi pour financer d'autres domaines comme la santé, l’éducation et et l’insertion professionnelle des jeunes.





2. Transparence et recettes publiques : Nous procéderons à l'élargissement de l’assiette fiscale vers des secteurs jusqu’ici inexploités ou sous-exploités. À titre d'exemple, nous instaurerons une taxe de licence annuelle sur les agences de sécurité civile privées. De même, nous appliquerons une taxe de sureté modique (ex: 1500Fc à 2500kmf) sur chaque passager international, d’origine étranger entrant ou sortant du territoire. En parallèle, nous sécuriserons les recettes publiques par l'adoption de technologies numériques innovantes pour éradiquer les fuites financières. Cette lutte frontale contre la corruption et l'évasion fiscale est un préalable non négociable pour garantir le financement de nos priorités : la sécurité nationale, l’éducation d'excellence et la revalorisation salariale des professionnels de santé.





3. Revalorisation salariale et sociale : Les soldes seront indexées sur le coût de la vie et un salaire minimum garanti tenant compte des risques du métier de l’armée.





4. Nous créerons une Caisse de logement militaire. Mettre en place un système de "Prêt Immobilier Militaire" à taux zéro, soutenu par la Banque Centrale, pour construire leur maison ou acheter de l'équipement, les protégeant ainsi du surendettement. Un soldat qui possède son toit est un soldat moins vulnérable à la corruption et à la désertion.





5. Épiceries et coopérative Militaire : Créer des économats militaires où les produits de première nécessité (riz, huile, sucre, farine) sont vendus à prix coûtant, sans taxes, pour les soldats et leurs familles. Cela augmente le pouvoir d'achat réel sans inflation.





6. Santé pour tous : La prise en charge médicale gratuite pour la famille nucléaire du soldat deviendra un droit inaliénable, car celui qui protège la nation doit être protégé par elle. Au-delà de la gratuité, nous agirons sur l'accès aux soins en réhabilitant les infirmeries de garnison (Kandani et autres sites) pour en faire des centres de santé modernes. Ces structures permettront de soigner les militaires et leurs proches en priorité, évitant ainsi la saturation des hôpitaux civils déjà surchargés.





7. Statut de "Pupille de la Nation". Institutionnaliser une protection juridique et financière pour les familles des militaires décédés. L'État doit devenir le tuteur légal des orphelins, assurant leur éducation et leur santé jusqu'à leur majorité. La peur de laisser une famille démunie est une cause majeure de stress chez les militaires.





8. Méritocratie et formation : Fin du clientélisme dans les promotions. Nous instaurerons une gestion de carrière où la formation continue détermine l'évolution. Tout militaire devrait recevoir, durant son service, des formations techniques certifiées (mécanique, logistique, informatique, génie civil). Cela garantit au soldat qu’en cas de fin de contrat ou de retraite, il pourra se réinsérer immédiatement dans la vie civile. Une armée qui forme est une armée qui attire.





9. Réforme du recrutement et civisme : Des enquêtes de moralité rigoureuses seront menées pour éviter l'infiltration de l'armée par des intérêts privés. La formation sera axée sur le patriotisme : le soldat doit prêter serment à la Constitution et au Peuple, et non à un homme.





La loyauté ne s'achète pas par la contrainte, elle se gagne par le respect. Si vous craignez les coups d'État, commencez par respecter ceux qui portent l'uniforme. L'ancien gouverneur Mouigni Baraka propose de construire sur la base d'une légitimité réelle. Vous, vous ne faites que subir le présent en exploitant le dévouement de nos troupes.





Le soldat ne fuit pas son drapeau par manque de patriotisme, mais par instinct de survie face à un régime qui l’a pris en otage. Il est temps de choisir : construire une armée de métier respectée, ou persister avec une armée de fortune qui, fatalement, finira par chercher son salut ailleurs.





Par le Bureau Régional du parti RDCE( section France)