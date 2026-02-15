Note d'alerte sur la dérive dynastique aux Comores et le risque d'instabilité régionale. le Colonel Azali Assoumani a méthodiquement démantelé les pil

37ème SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

Note d'alerte sur la dérive dynastique aux Comores et le risque d'instabilité régionale





À l’attention de la Conférence des Chefs d’État, des délégations de l’Union Africaine et de l’OIF





I. L’Accord de Fomboni : De la célébration à la profanation







Lors de son allocution à l’occasion du sommet de l’Union Africaine du 14 février 2026, le Colonel Azali Assoumani célèbre le 25 ème anniversaire de l’Accord de Réconciliation de Fomboni ( Île de Mohéli) et s’apprête à le faire en grande pompe à Mohéli le 17 février prochain alors que : Lors de son allocution à l’occasion du sommet de l’Union Africaine du 14 février 2026, le Colonel Azali Assoumani célèbre le 25 ème anniversaire de l’Accord de Réconciliation de Fomboni ( Île de Mohéli) et s’apprête à le faire en grande pompe à Mohéli le 17 février prochain alors que :





- son régime a systématiquement réprimé, gazé et emprisonné les forces vives et les citoyens comoriens lorsqu’ils tentaient, les années précédentes, de célébrer cet événement historique.





-le Colonel Azali Assoumani a méthodiquement démantelé les piliers de ce pacte National en supprimant l’Autonomie des Îles, le Conseil Constitutionnel, la Commission Nationale contre la Corruption





- Les Présidents des Iles, devenus des Gouverneurs des iles autonomes , élus au suffrage universel, et symboles archipelique, sont dépouilles de tout pouvoir réel et soumis à l’autorité du fils du Président, « Vice Président de fait ».





La célébration , cette année par le colonel Azali Assoumani, de l’anniversaire de cet accord est une imposture politique en ce sens que celui qui réprimait cette célébration et qui s’est toujours opposé à l’esprit et l’application de cet acte de paix et de réconciliation, cherche aujourd’hui à le récupérer pour masquer sa dérive autoritaire et le glissement de son régime en dynastie :





Risque d’une énième caution internationale : La présence de l’UA et de l’OIF à cette célébration de façade risque d'être instrumentalisée pour valider un régime qui a, dans les faits, démantelé les acquis de Fomboni (suppression de la Cour Constitutionnelle et de la commission de lutte contre la corruption, fin de la rotation réelle de la présidence, répression des voix insulaires , l’absence d’autonomie des Îles

Une provocation pour les Comoriens : Célébrer l'unité avec un passif et un bilan humain de sang et de « sorcellerie judiciaire » intolérable marqué par un chiffre terrifiant de 42 assassinats politiques , incluant des morts suspectes et des exécutions. La politique ciblée d’emprisonnement visant les natifs de l’Ile Autonome d’Anjouan a pour objectif de briser toute velléité de revendication de la présidence tournante , le cas du Président Ahmed Abdallah Sambi , en détention depuis plus de 8 ans a la suite d’une « sorcellerie judiciaire » et de nombreuses figures politiques originaires d’Anjouan est un affront à la réconciliation nationale.





II. Une gouvernance familiale et népotique sans précédent





L’inquiétude des Comoriens est à son comble face au verrouillage de l’État par la famille présidentielle :





Nour El Fath Azali (Fils) : Secrétaire Général du Gouvernement (SGG), il exerce un contrôle absolu sur les décrets ministériels. Cette fonction, telle qu’ elle est exercée par le propre fils du Président, est une anomalie constitutionnelle : elle crée un "Vice-président de fait" non élu, préparant une succession dynastique en dehors de tout cadre légal.

Militarisation et contrôle technique : La nomination d'un autre fils comme Commandant adjoint de la Gendarmerie nationale, responsable, par ailleurs, d’une société privée de sécurité et de sa fille comme représentante aux Comores de la l'ASECNA parachève la mainmise familiale sur les secteurs régaliens et stratégiques (sécurité et transports et politiques , financiers et judiciaires).

Népotisme généralisé : Le placement de neveux aux postes clés de l’administration financière, judiciaire transforme la République en un patrimoine privé.





III. Menaces sur l’unité nationale et la sécurité régionale





L’aggravation de l’instabilité aux Comores ne restera pas confinée à l’archipel.





Zone de convoitise internationale : À l’heure où le canal du Mozambique fait l’objet d’une attention géostratégique majeure, l’effondrement du consensus social aux Comores ouvre la porte à des influences déstabilisatrices.

Frustrations insulaires : La politique de "deux poids, deux mesures" et la concentration des pouvoirs au profit d'un clan menacent directement la paix civile et l’Unité des Comores. La frustration, notamment à Anjouan et Mohéli, est une poudrière.





IV. Appels à la vigilance de la communauté internationale





En tant qu'acteur engagé pour l'État de droit, nous demandons solennellement à l'Union Africaine et à l'OIF :





De ne pas servir de caution à une célébration de l'Accord de Mohéli qui vide ce texte de sa substance. D'exiger la libération des prisonniers politiques comme préalable à tout dialogue crédible. De dénoncer la dérive dynastique qui viole les principes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. D'envoyer une mission d'observation de haut niveau pour constater la réalité de la répression et l'illégalité institutionnelle de l'actuel Secrétariat Général du Gouvernement.





Addis-Abeba, le 14 février 2026

Note rédigée et présentée par Maître Said LARIFOU, Ancien candidat à l’élection présidentielle de l’Union des Comores, Président du RIDJA-PACTEF, Organisation politique comorienne et panafricaine