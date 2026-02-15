Ramadan : les horaires de travail sont aménagés comme suit :

Communiqué du Ministère de la justice


Ramadan : les horaires de travail sont aménagés comme suit :

Conformément à l'arrêté n°25-075/FOP, du 20 septembre 2025, fixant les horaires de travail des fonctionnaires et autres agents de l'administration de l'Union des Comores notamment en son article 2 ;

Pendant le mois sacré de Ramadan et les sept (7) premiers jours du mois de Chawal, les horaires de travail sont aménagés comme suit :

  • Du lundi au jeudi : de 8h 00 min à 14h 00 min.
  • Le vendredi : de 8h 00 min à 12h 00 min.

Toutefois, les permanences seront assurées dans les services.

Omar Chehani

