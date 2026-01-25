Les Comores sont en train de devenir un pion sur l'échiquier des conflits mondiaux. Nous nous opposons pas à une coopération avec des pays avec qui no

C’est avec la gravité qu’impose l’exil, mais avec une détermination intacte pour notre patrie, que je m’adresse à vous aujourd'hui.





Si ma voix vous parvient de l'extérieur, c'est parce que l'arbitraire et la violence ont tenté, par deux fois, de me réduire définitivement au silence sur notre sol.





Notre région Océan Indien , l’Archipel des Comores en particulier, traverse une heure de vérité.





Aujourd'hui, alors que le quotidien des comoriens est marqué par une pauvreté endémique, des injustices sociales révoltantes et une dérive institutionnelle qui menace sérieusement de transformer notre République en dynastie, un nouveau péril, plus insidieux encore , vient de franchir nos frontières, une nouvelle menace, plus vaste, plane sur l'archipel des Comores.





L'Archipel, jouet des puissances mondiales





Depuis quelques jours, le sol comorien est devenu le théâtre d’une démonstration de force symbolique et stratégique des grandes puissances militaires mondiales.





La présence quasi simultanée de contingents russes et ces dernières 48heures, américains, ne relève pas du hasard.





Elle est le signe avant coureur d’un basculement géopolitique majeur. Les Comores sont en train de devenir, à l'insu de leur peuple, un pion sur l'échiquier des conflits mondiaux.





Nous nous opposons pas à une coopération avec des pays avec qui nous avons des intérêts communs.





Notre préoccupation, l’intérêt des Comores est de veiller aux enjeux de sécurité nationale et à la stabilité de notre pays





La préoccupations des Comoriens est de trouver des réponses concrètes au problème de la pauvreté endémique, des injustices sociales et l’enjeu pour les Comores est est de gérer cette nouvelle configuration géopolitique sans devenir le terrain d’une guerre de propagandes étrangères dans un environnement international très instable.





Notre Région, l’Océan Indien, autrefois zone de paix, est brutalement jetée dans l’arène des conflits internationaux.





Ce regain d’intérêt soudain pour nos Îles ne répond pas à nos besoins de développement mais à une logique de positionnement stratégique dans un environnement international en plein chamboulement et instable.





Le risque d'une guerre par procuration





Le danger est double :





1. La souveraineté bafouée : Des accords secrets transforment nos bases en instruments de puissances étrangères, sans aucun débat national.





2. La guerre de propagande : Le régime de Moroni, affaibli, incapable de mettre fin aux injustices sociales, à la politique répressive et arbitraire et aux abois, semble prêt à importer des conflits qui ne sont pas les nôtres pour assurer sa propre survie politique.





Mon Appel aux Forces Vives sur le terrain





À vous, acteurs politiques, membres de la société civile, intellectuels, et patriotes qui vivez quotidiennement le climat de tension et d'injustice aux Comores : je sais la peur des représailles qui pèse sur vous. Mais le silence aujourd'hui est une hypothèque sur l'avenir de nos enfants.





Je vous appelle solennellement à nous unir pour exiger la vérité. Il appartient aux forces présentes sur le territoire national de solliciter, collectivement, une audience auprès du Colonel Azali Assoumani.





Vous devez exiger des réponses claires sur la nature des accords militaires passés avec Moscou, Washington et Paris. Le peuple ne peut rester dans l'ignorance alors que son sol est mis à disposition d'armées étrangères.





Le combat pour la démocratie et celui pour la souveraineté nationale sont indissociables. On ne peut prétendre diriger un pays en le livrant aux appétits géopolitiques extérieurs tout en opprimant sa propre population.





Restons debout, lucides et unis. La nation comorienne appartient aux Comoriens, et non aux intérêts d'une dynastie ou aux calculs des grandes puissances.





Afrique , le 25 janvier 2026

Me Saïd LARIFOU, Président du RIDJA-PACTEF

Contact whatsapp : +33605993004