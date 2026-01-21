Affaire Doudou Tainamor : Ces familles comoriennes qui ont tout perdu ! Doudou Tainamor, connu pour ses activités dans le domaine des affaires, opère.

Communiqué de presse







Dénonciation des pratiques frauduleuses de l'homme d'affaires Doudou Tainamor affectant plusieurs familles comoriennes, une société française et le secteur bancaire comorien





Dans un souci d'information et de sensibilisation du public, nous souhaitons attirer l'attention des autorités compétentes et de l'opinion publique sur la multiplication de plaintes concernant des pratiques d'escroquerie et de spoliation impliquant l'homme d'affaires Fayçal Abdou, dit Doudou Tainamor:





Doudou Tainamor, connu pour ses activités dans le domaine des affaires, opère aux Comores comme Directeur Général des sociétés KOM BARIDI TAINAMOR, KOMOCASH et MAISON DOUDOU TAINAMOR, qui sont pour la plupart aujourd'hui en cessation d'activités (selon les affirmations de son avocat devant la Cour d'appel de Paris en 2023). Voir décision du ler juin 2023 de la Cour d'appel de Paris RG n° 23/02913.





Depuis plusieurs années et en toute impunité, Doudou Tainamor est impliqué dans des pratiques frauduleuses incluant des occupations illégales et abusives de biens privés (terrains et bâtiments) aux Comores, des factures impayées de plus de 900.000 euros auprès d'une société d'import-export française et des encours bancaires totalisant plus d'un milliard de francs comoriens dans plusieurs banques de la place (AFG Bank, Banque Postale, BFC selon les publications de la presse





De nombreux témoignages font état d'escroqueries répétées, de spoliations foncières, de manipulations financières et d'abus de confiance de la part de cet individu, causant ainsi de lourdes pertes à plusieurs familles comoriennes mais également aux institutions bancaires de notre pays. Les témoignages recueillis à ce jour décrivent un système organisé visant à exploiter la bonne foi de particuliers, d'investisseurs et même d'institutions bancaires.





Situation préoccupante pour les familles comoriennes





De nombreuses familles comoriennes ont perdu la jouissance légitime de leurs terrains ou héritages à la suite des actions frauduleuses de Doudou Tainamor :





﻿﻿Famille Ali Soudja : terrain familial situé à Malouzini acquis illégalement par Doudou Tainamor. Le terrain a été mis en hypothèque par Doudou Tainamor et saisi par la Banque Fédérale des Comores (BFC) suite à un prêt non remboursé;





﻿﻿Famille Mohamed Abdallah : terrain situé à Malouzini, accaparé illégalement par Doudou Tainamor depuis quelques années;





﻿﻿Famille Moinafatima Mohamed : terrain familial situé que Doudou Tainamor s'est approprié illégalement depuis plusieurs années;





﻿﻿Monsieur Ibrahim M. Soule : terrain familial situé à Moroni, accaparé illégalement par

Doudou Tainamor depuis plusieurs années;





Famille Abbas Djoussouf : Doudou Tainamor a loué en 2010 un bâtiment situé à Moroni Port pour y exploiter le supermarché Komocash. Le supermarché est fermé depuis 2022 et le bâtiment est fermé et inoccupé depuis plus de 3 ans, entrainant de fortes dégradations du site loué. Bien qu'ayant cessé ses activités commerciales sur le site loué depuis plusieurs années, Doudou Tainamor refuse de quitter les lieux, prétextant avoir fait des investissements dont il demande le remboursement total alors qu'il n'a jamais eu l'accord du propriétaire pour les faire, d'autant qu'il s'agissait pour la plupart de travaux réalisés pour les besoins de son activité commerciale.





Le bâtiment est aujourd'hui complètement détérioré (selon le rapport d'expertise commandité par la Cour d'appel et publié en avril 2025, qui évalue les travaux de réparation du bâtiment à plus de 30 millions de francs comoriens), avec un risque d'affaissement de la structure si aucune mesure n'est prise rapidement. Le loyer n'est plus payé depuis plusieurs années (les impayés de loyers s'élèvent au mois de juin 2025 à plus de 60 millions de FC, que la Maison Doudou Tainamor est en incapacité de payer étant donné sa situation d'insolvabilité financière dans toutes les banques de la place.





Bien que toutes les conditions pour la résiliation du contrat soient réunies (dont le non-respect du contrat depuis 2022), les tribunaux comoriens refusent de résilier le contrat. A noter que malgré un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour d'appel rendu en juin 2025 fixant le montant des travaux à rembourser par la propriétaire et le montant du loyer à payer par le locataire, Doudou Tainamor continue d'occuper le bâtiment sans payer de loyer et sans y avoir d'activités commerciales.





Préjudice économique pour les entreprises et établissements bancaires





Une entreprise française d'import-export fait également état de factures impayées (société Evia Foods). Parallèlement, plusieurs banques de la place dénoncent l'accumulation de dettes contractées et non remboursées, fragilisant la solidité du secteur financier comorien :





Société Evia Foods : suite à des factures impayées auprès de cette société d'import export française, les sociétés Kom Baridi Tainamor, la Maison Doudou Tainamor et la société d'une procédure d'exequatur, lui donnant force exécutoire aux Comores;





Institutions bancaires : plusieurs banques de la place, dont l'AFG Bank (ancienne BIC Comores), Banque Fédérale de Commerce (BFC), et SNPSF (devenue Banque postale) ont publié ces dernières années dans la presse locale des commandements de saisie immobilière contre les sociétés de Doudou Tainamor pour des dettes impayées s'élevant au total à plus d'un milliard de francs comoriens. Malgré cette situation d'insolvabilité datant de plusieurs années, les biens immobiliers de Doudou Tainamor mis en hypothèque pour garantir ces prêts n'ont jamais été saisis ni vendus et Doudou Tainamor n'a jamais été inquiété par la justice comorienne ni sanctionné.





Toutes ces affaires, qui impliquent des montants importants et touchent directement la réputation de notre pays affectent non seulement des citoyens comoriens mais également les institutions bancaires de notre pays, ce qui détériore d'une part le climat des affaires aux Comores et d'autre part, fragilise le système bancaire comorien.





A ce jour l'homme d'affaires n'a jamais été sanctionné ni pour les dettes bancaires impayées ni pour les bien immobiliers spoliés, ni même pour les factures impayées de la société française malgré la procédure d'exequatur. Les affaires judiciaires s'enlisent durant plusieurs années, laissant les victimes impuissants.

Appel à l'action et à la vigilance





Face à la répétition de ces situations préjudiciables, nous invitons les autorités comoriennes à ouvrir une enquête approfondie afin de faire toute la lumière sur ces dossiers et garantir la protection des droits de toutes les parties concernées.