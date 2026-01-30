Un vendredi avec Siti SAID... d’infirmière à cadre, au service du collectif ! La première chose qu’elle fait est de vérifier les effectifs. Qui est pr

Au CMR de Kahani, la journée de Siti SAID commence tôt, bien avant que le service ne s’anime pleinement. Elle apprécie ces quelques instants de calme, lorsque les couloirs sont encore silencieux. Mais très vite, la réalité du terrain reprend le dessus. Au CMR de Kahani, la journée de Siti SAID commence tôt, bien avant que le service ne s’anime pleinement. Elle apprécie ces quelques instants de calme, lorsque les couloirs sont encore silencieux. Mais très vite, la réalité du terrain reprend le dessus.





La première chose qu’elle fait est de vérifier les effectifs. Qui est présent ? Qui est absent ? Faut-il déjà réorganiser le planning ? Un imprévu de dernière minute suffit à déséquilibrer l’organisation. Siti ajuste, réorganise et priorise. Son objectif est clair : garantir la continuité du service.





Elle fait ensuite le tour des unités. Aux urgences, aux prélèvements, en médecine chronique, elle écoute les transmissions et les difficultés rencontrées par les équipes. Elle observe, note et anticipe. Elle doit trouver une solution concrète à chaque problème soulevé afin d’assurer le bon fonctionnement du service.





Pour Siti, récemment nommée, le défi est aussi humain. Elle encadre aujourd’hui des collègues avec qui elle travaillait hier encore. Elle avance avec dialogue et humilité, convaincue que le management repose avant tout sur la collaboration. Elle ne sous-estime personne, car chaque membre de son équipe est indispensable à l’équilibre du service.





Siti est également le lien entre les soignants, les médecins et la direction. Elle porte la voix de son équipe lorsqu’il manque des moyens ou lorsque la charge devient trop lourde.





Son travail ne s’arrête pas là. Elle gère les commandes de matériel, suit les dossiers administratifs et supervise les travaux du dispensaire de Sada afin de permettre son ouverture et de désengorger Kahani. Son bureau est rempli de dossiers, mais elle refuse d’y rester enfermée. Sa place est aussi sur le terrain, au plus près des équipes. Elle n’hésite jamais à donner un coup de main !





Être cadre de santé, pour Siti, c’est porter la responsabilité du fonctionnement du service, mais surtout porter une équipe. C’est aussi chercher chaque jour à améliorer le quotidien de son équipe, même lorsque les contraintes sont fortes.





Malgré les doutes d’une prise de poste récente, elle continue à prendre soin... mais autrement.

Marahaba Siti SAID, ainsi qu’à l’ensemble des maillons indispensables au bon fonctionnement de nos services.





