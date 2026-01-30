Moroni face à la violence gratuite : L’artiste Soubi victime

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 janvier 2026 2026-01-30T11:04:00+01:00 Modifier ce post

Moroni face à la violence gratuite : L’artiste Soubi victime. Cet acte n’est pas un simple fait divers. Il est le reflet d’une violence de plus en plu

Moroni face à la violence gratuite : L’artiste Soubi victime


Moroni face à la violence gratuite : L’artiste Soubi victime

Mercredi soir, devant le magasin Sawa-Prix, près de la Gare du Nord (EGT), Soubi attendait simplement son fils. Un moment ordinaire, dans un lieu fréquenté, sans aucune tension apparente. Pourtant, en quelques minutes, cette scène banale s’est transformée en drame.

Un individu visiblement sous l’emprise de l’alcool s’est approché en provoquant une personne assise non loin de l’artiste Soubi. Grâce au sang-froid du gardien de Sawa-Prix et de Soubi lui-même, la situation a été calmée. L’individu s’est éloigné, laissant croire que le danger était écarté.

Mais après quelques pas, il est revenu. Cette fois pour demander une cigarette. Soubi lui a répondu calmement qu’il n’en avait pas et a même sollicité son camarade, qui a confirmé la même chose. Sans avertissement, sans raison, l’individu a alors violemment frappé Soubi à la tête. Le coup fut si brutal que Soubi perdit connaissance sur place.

Alertée par la gravité de la situation, une personne habitant à proximité a rapidement mis sa voiture à disposition pour transporter Soubi en urgence à l’hôpital El-Marouf. Il a été pris en charge et soigné, avec de nombreux points de suture, témoignage de la violence de l’agression. Aujourd’hui encore, l’agresseur reste introuvable.

Cet acte n’est pas un simple fait divers. Il est le reflet d’une violence de plus en plus présente dans les rues de Moroni, une violence imprévisible, gratuite, qui frappe des citoyens paisibles dans des lieux publics, à n’importe quelle heure. Personne n’est à l’abri.

Il est urgent de dénoncer cette insécurité grandissante, d’interpeller les autorités et de rappeler que l’alcool, l’impunité et l’indifférence ne doivent plus servir d’excuses. Moroni mérite d’être une ville où l’on peut attendre son enfant sans risquer sa vie, une ville où la paix et le respect reprennent leur place.

La violence ne doit jamais devenir une normalité.

Abdallah Chihabiddine

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières