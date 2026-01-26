Réduction des tarifs aériens inter-îles : une mesure concrète en faveur de la population. Jusqu’à présent, les tarifs pratiqués s’élevaient en moyenne

Réduction des tarifs aériens inter-îles : une mesure concrète en faveur de la population







Le Ministère des Transports Maritime et Aérien, en collaboration avec la Direction Générale de l'ANACM, a tenu ce lundi une conférence de presse pour annoncer la réduction des prix des billets d'avion entre les îles des Comores. Dans le but de faciliter la mobilité de la population et de dynamiser le trafic aérien national, le Ministère a engagé des discussions avec les compagnies aériennes desservant les îles, notamment Royal Air et Precision Air.





À l’issue de ces échanges, la compagnie Royal Air a accepté d’appliquer une baisse de 10 000 francs comoriens (KMF) sur les billets inter-îles. Cette réduction, qui entrera en vigueur à compter du 1er février 2026, concernera les liaisons Ngazidja-Anjouan et Ngazidja-Mohéli.





Jusqu’à présent, les tarifs pratiqués s’élevaient en moyenne à 53 000 KMF pour un aller simple et 106 000 KMF pour un aller-retour entre Moroni et Anjouan, et environ 45 000 KMF pour l’aller simple et 90 000 KMF pour l’aller-retour vers Mohéli. La nouvelle mesure permettra ainsi d’alléger sensiblement le coût du transport aérien pour les usagers.





Interrogée sur une éaventuelle baisse appliquée par les compagnies internationales, Madame Hassane Alfeine Yasmine, Ministre des Transports Maritimes et Aériens, a indiqué que le Gouvernement comorien poursuit ses efforts pour la régularisation des infrastructures aéroportuaires et l’encadrement des tarifs aériens, tout en respectant la loi de la concurrence, adaptée aux réalités du marché du transport aérien.





Ministère des transports