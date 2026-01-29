Deux ministres du Gouvernement d'Achirafi reçus par un député de l'Assemblée Nationale française

Deux ministres du Gouvernement d'Achirafi Saïd Hachim reçus par un député de l'Assemblée Nationale française. Me MCHINDRA Abdallah et SIRADJIDDINE Sai



Le Gouvernement Comorien en exil a été reçu officiellement ce mardi 27 janvier 2026 par un Député de l'Assemblée nationale française :





Me MCHINDRA Abdallah, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie, de la Diaspora et SIRADJIDDINE Said Massonde, Ministre de l’Instruction nationale, de l’enseignement et de la cohésion sociale ont été reçus officiellement par le Député français Jean-Paul LECOQ, du groupe politique Gauche Démocrate et Républicaine, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale.





L'occasion pour le G.C.E. de faire, avec Monsieur le député très à l'écoute, un point complet de la situation politique bloquée au sein des Comores et de présenter officiellement son Gouvernement en exil, un instrument de combat démocratique au service de tous les Comoriens.





Service de communication du gouvernement comorien en exil