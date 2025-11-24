Rencontre entre le nouveau commandant de la Gendarmerie et le Procureur de la République. Le Commandement de la Gendarmerie et le Parquet ont réitéré.

RENCONTRE INSTITUTIONNELLE – COMMANDANT DE LA GENDARMERIE & PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE







Ce jour, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Lieutenant-Colonel Djanfar Ousseine, a reçu le Procureur de la République au quartier général de la Gendarmerie dans le cadre d'un entretien de haut niveau consacré au renforcement de la coopération entre le Parquet et la Gendarmerie.





Cette rencontre, placée sous le sceau du respect mutuel, de la confiance et du sens de l’État, marque une étape majeure dans la consolidation du pacte opérationnel qui unit nos deux institutions.

Ensemble, ils ont réaffirmé leur détermination commune à :





Renforcer la coordination judiciaire des unités de gendarmerie,

Accroître l’efficacité des enquêtes,

Lutter fermement contre toutes les formes de criminalité,

Garantir une réponse pénale rapide, juste et crédible,

Protéger nos concitoyens et défendre l’intérêt supérieur de la Nation.





Le Commandement de la Gendarmerie et le Parquet ont réitéré leur volonté d’agir main dans la main, dans la transparence, le respect des procédures et l’exigence permanente de résultats.





Cette synergie renforcée ouvre la voie à une action plus cohérente, plus structurée et plus déterminée face aux défis sécuritaires et judiciaires du pays.





La Gendarmerie Nationale demeure plus que jamais engagée au service de la Justice, de la Loi et de la Population.





Gendarmerie Nationale