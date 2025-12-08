Un procès en appel contre des gens d’Itsinkoudi ya Wachili. Il s’agit de faits sérieux, établis et documentés, qui appellent une réponse ferme, claire

Un procès en appel contre des gens d’Itsinkoudi ya Wachili







Libre Opinion : Libre Opinion : Vols, tentatives, tentative de meurtre, incendie, destruction de bâtiments et occupation illégale de terrain





Le mercredi 10 décembre 2025, à partir de 8h00, se tiendra à la chambre civile de la Cour d’appel de Moroni l’audience en appel du dossier opposant le village d’Itsinkoudi à ma famille. Ce rendez-vous judiciaire concerne toute personne attachée au droit, à la vérité et à la dignité.





Cette procédure concerne des faits d’une extrême gravité: l’occupation illégale de notre terrain depuis le début des années 2000, suivie récemment d’actes criminels caractérisés: vols, tentatives de viol, tentative de meurtre, incendies volontaires et destruction de nos bâtiments.





Il s’agit de faits sérieux, établis et documentés, qui appellent une réponse ferme, claire et impartiale de la justice.





C’est pour toutes ces raisons que nous lançons un appel clair et solennel aux citoyens, aux médias, aux consciences libres, ainsi qu’aux défenseurs du droit et de la dignité humaine, à venir ce mercredi 10 assister à cette audience à la chambre civile de la Cour d’appel de Moroni.





Venez entendre les arguments des deux parties. Venez surtout écouter les arguments de ceux qui ont cru que la proximité supposée de certains de leurs villageois avec Azali pouvait leur donner le droit de dépouiller une famille, d’incendier sa maison et d’occuper illégalement son terrain, sans jamais avoir à répondre de leurs actes devant la justice.





Notre position est simple et constante : nous ne demandons rien d’autre que la justice, dans le strict respect des institutions de la République. Rien de plus, rien de moins. Que les Comoriens soient témoins; Wa Allah, chaque droit sera rétabli, jusqu’au dernier centime et au dernier centimètre carré, car la justice finit toujours par s’imposer, quels que soient les délais.







À cet égard, Moroni, capitale fédérale, offre un exemple clair et incontestable. Ville la plus proche du pouvoir d’Azali, Moroni compte parmi ses fils et ses filles au moins bien éduqués des ministres, de hauts responsables civils et des officiers supérieurs de l’armée. Pourtant, malgré cette proximité évidente avec le sommet de l’État, lorsque la ville a tenté de s’approprier le terrain de Grimaldi, situé en plein centre-ville, la justice a tranché en faveur de la veuve de Grimaldi, et la décision a été respectée. Sans pression. Sans contournement. Sans agitation. Point. À cet égard, Moroni, capitale fédérale, offre un exemple clair et incontestable. Ville la plus proche du pouvoir d’Azali, Moroni compte parmi ses fils et ses filles au moins bien éduqués des ministres, de hauts responsables civils et des officiers supérieurs de l’armée. Pourtant, malgré cette proximité évidente avec le sommet de l’État, lorsque la ville a tenté de s’approprier le terrain de Grimaldi, situé en plein centre-ville, la justice a tranché en faveur de la veuve de Grimaldi, et la décision a été respectée. Sans pression. Sans contournement. Sans agitation. Point.





Plus encore, aucun cadre, aucun notable moronien n’est allé solliciter Azali, ni tenter de corrompre le procureur Djounaid pour tordre le droit. Voilà ce qu’est le véritable héritage de la dignité : accepter la loi même lorsqu’elle contrarie ses propres intérêts, et reconnaître que la justice s’impose à tous, sans exception. C’est cela, la vraie éducation.





Cet exemple de Moroni, tout comme le comportement responsable de l’ensemble de ses responsables politiques, mérite d’être rappelé sans relâche. Il doit servir de leçon face aux pseudo-politiciens, issus des familles bordéliques et des milieux toxiques barbares, qui instrumentalisent et corrompent les institutions de la République pour tenter de blanchir les actes criminels de leurs villageois obscurantistes et violents.





Je rappelle enfin que, dans la tradition comorienne authentique, au sein des villes et villages réellement respectables, un homme digne met ses propres moyens comme terrain, temps, savoir ou intelligence au service de sa communauté lorsqu’il en est capable. Il ne mobilise pas des villageois pour aller détruire une famille voisine, piller ses biens, puis se cacher lâchement derrière le mot “village” pour fuir toute responsabilité. Ce type de comportement n’exprime ni force ni honneur, mais un profond complexe d’infériorité et un malaise ancien, souvent hérité, surtout lorsque l’on sait que sa propre famille n’a jamais possédé ne serait-ce qu’un mètre carré au centre-ville.





Quant à l’éducation transmise par une mère criminelle et/ou profondément bordélique, elle ne disparaît jamais. Le temps, toujours patient, se charge d’en révéler les traces à travers les actes de sa descendance. J'espère que ce petit crétin crasseux de là-bas le comprendra un jour!





Venez nombreux s’il vous plaît entendre les arguments des différentes parties.





Charif Muhammad Fakih