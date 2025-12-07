La Fédération de Football des Comores en deuil !

La Fédération de Football des Comores en deuil ! Face à cette perte immense, la FFC tient à adresser ses condoléances les plus attristées à la famille

La Fédération de Football des Comores en deuil !

La Fédération de Football des Comores a appris avec beaucoup de peine, la disparition de la mère de, Djamal Mohamed, Directeur Sportif des Coelacanthes. L’enterrement de notre chère mère a eu lieu cet après-midi à, Dzahani la Tsidje sa ville natale.

Face à cette perte immense, la FFC tient à adresser ses condoléances les plus attristées à la famille, aux enfants de la défunte, plus particulièrement à, Djamal Mohamed, et prie pour que son âme repose en paix. Mgu namrehemu yamlaze pvema.

Fédération de Football des Comores - FFC

