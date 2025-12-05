Opération «Pacification» à Moroni : Interpellation de 39 individus et saisie de produits stupéfiants

SÉCURITÉ : LANCEMENT DE L’OPÉRATION « PACIFICATION » À MORONI : 39 INDIVIDUS INTERPELLÉS


​Le nouveau commandant de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Djanfar Ousseine, a lancé ce jeudi à Moroni l'opération baptisée « Pacification ».

​Cette initiative stratégique vise à lutter contre la montée de la délinquance, notamment la nouvelle forme de criminalité qui gagne du terrain dans la capitale.

​Les premiers résultats, obtenus grâce à une étroite collaboration avec la Police nationale, sont significatifs :

​L’interpellation de 39 individus.
​La saisie de produits stupéfiants.
​Un signal fort envoyé par les forces de sécurité dans la lutte pour la sécurité publique. Ortc

