Accident mortel près de Béziers : Parmi les trois personnes décédées figure un jeune homme de 17 ans ! Outre El Anrif Saïd Bourhane, le conducteur bre

Accident mortel près de Béziers : la communauté comorienne de Bressuire durement touchée







Le terrible accident de la route survenu dimanche 30 novembre 2025 sur l’A9, qui a causé trois décès, endeuille la communauté comorienne de Bressuire (Deux-Sèvres). Outre le conducteur de 17 ans, qui n’a pas survécu, trois autres occupants de ce véhicule domiciliés dans le Bressuirais ont été blessés. Le terrible accident de la route survenu dimanche 30 novembre 2025 sur l’A9, qui a causé trois décès, endeuille la communauté comorienne de Bressuire (Deux-Sèvres). Outre le conducteur de 17 ans, qui n’a pas survécu, trois autres occupants de ce véhicule domiciliés dans le Bressuirais ont été blessés.





Le terrible accident de la circulation qui a fait trois morts dimanche après-midi sur l’autoroute A9, près de Béziers, a particulièrement frappé la communauté comorienne du Bocage bressuirais.





Outre El Anrif Saïd Bourhane, le conducteur bressuirais décédé à l’âge de 17 ans connu pour son implication au Réveil bressuirais basket, trois autres occupants de cette voiture, blessés, sont liés au territoire selon nos informations.



