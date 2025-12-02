Accident mortel près de Béziers : Parmi les trois personnes décédées figure un jeune homme de 17 ans !

Accident mortel près de Béziers : la communauté comorienne de Bressuire durement touchée


Accident mortel près de Béziers : Parmi les trois personnes décédées figure un jeune homme de 17 ans !

Le terrible accident de la route survenu dimanche 30 novembre 2025 sur l’A9, qui a causé trois décès, endeuille la communauté comorienne de Bressuire (Deux-Sèvres). Outre le conducteur de 17 ans, qui n’a pas survécu, trois autres occupants de ce véhicule domiciliés dans le Bressuirais ont été blessés.

Le terrible accident de la circulation qui a fait trois morts dimanche après-midi sur l’autoroute A9, près de Béziers, a particulièrement frappé la communauté comorienne du Bocage bressuirais.

Outre El Anrif Saïd Bourhane, le conducteur bressuirais décédé à l’âge de 17 ans connu pour son implication au Réveil bressuirais basket, trois autres occupants de cette voiture, blessés, sont liés au territoire selon nos informations.

A bord du véhicule se trouvait ainsi un homme d’une vingtaine d’années, frère du conducteur et également domicilié à Bressuire. Son état de...Lire la suite sur Ouest-France

