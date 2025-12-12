Le jeune Akbar est mort en captivité après avoir prévenu les autorités...après avoir prévenu les autorités qu’il était détenu illégalement après avoir

Justice, jusqu’à quand vas-tu te taire?







Votre Honneur, la question n’est plus protocolaire elle est essentielle : la justice veut-elle encore agir? Votre Honneur, la question n’est plus protocolaire elle est essentielle : la justice veut-elle encore agir?





Dans ce pays tout le monde constate que le Procureur de la République ne répond que lorsque le Chef de l’État lève le doigt et ce fonctionnement contraire à toute idée d’État de droit écrase l’indépendance du parquet, viole l’égalité des citoyens et piétine la séparation des pouvoirs. Lorsqu’un magistrat se place sous tutelle politique, il ne sert plus la loi, il sert un régime et cela constitue un manquement grave que la Constitution ne saurait couvrir.





Et pendant ce temps, la justice protège les puissants et abandonne les faibles. Les crimes où apparaissent notables politiques, militaires, religieux ou financiers restent sans suite et cette répétition n’est pas une impression, c’est un déni de justice une violation du droit d’accès à un juge et un mépris du principe de légalité des poursuites.





Le peuple le voit, il le dit, il le vit, une justice qui s’abat sur les faibles et détourne le regard quand il s’agit des puissants devient un instrument de domination et non une institution de la République. Puis vient le drame Akbaru qui fait éclater la vérité. Akbaru est mort en captivité après avoir prévenu les autorités qu’il était détenu illégalement après avoir dénoncé des complicités dans la chaîne judiciaire, après avoir exprimé sa peur de mourir faute de protection.





Il a alerté le Chef de l’État garant de la justice, il a décrit des faits graves proches de l’enlèvement arbitraire, il a demandé secours et il est mort en silence ignoré. Dans n’importe quel pays respectueux de la loi, une telle mort déclenche une enquête immédiate indépendante et transparente.





Ici rien et ce rien devient une lourde présomption de faute d’État.

C’est pourquoi Votre Honneur, la loi ne vous autorise plus à vous cacher.

Quand une population entière accuse la justice de partialité, quand un homme meurt en captivité après avoir dénoncé des illégalités, quand le doute légitime devient certitude collective, le Procureur n’a plus le droit de se taire.





La Constitution vous oblige, les principes internationaux vous obligent, votre serment vous oblige. La justice peut être aveugle mais, elle n’a jamais eu le droit d’être sourde encore moins de devenir complice par son silence.





Votre Honneur le pays attend un acte pas une posture. Soit vous exercez pleinement votre mission, soit vous admettez que vous n’en êtes plus digne car une justice silencieuse n’est pas une justice, c’est déjà une sentence contre la vérité. Et briser la confiance du peuple en sa justice, c’est jeter la nation dans les bras dangereux de la justice privée, et c’est commettre un crime de lèse-majesté envers la République toute entière.





Dini NASSUR