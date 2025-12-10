Akbar Issoufa est mort dans des circonstances floues !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 10 décembre 2025 2025-12-10T12:22:00+01:00 Modifier ce post

Akbar Issoufa est mort dans des circonstances floues ! Selon nos informations, elle est partie dans son pays natale, l’Egypte, quelques jours seulemen

Akbar Issoufa est mort dans des circonstances floues !

Akbar Issoufa est décédé dans des conditions encore floues. Sa conjointe a laissé des vocaux à des proches qui laissent sans voix. Elle affirme préférer le voir mourir que de rester en vie « car s’il est mort, c’est la seule façon d’arriver à l’oublier ». 

Selon nos informations, elle est partie dans son pays natale, l’Egypte, quelques jours seulement avant le décès de son conjoint.

Mchangama Oubeid Athouman, journaliste

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières