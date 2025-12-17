Compteurs STS : La Sonelec donne enfin la raison de l'augmentation des factures

Compteurs STS : La Sonelec donne enfin la raison de l'augmentation des factures. Une meilleure maîtrise de votre consommation, la fin des estimations.

D'après la SONELEC, les anciens compteurs sous-évaluaient le niveau d'électricité utilisé d'environ -20% à 30% :

"Les compteurs STS ne sont pas là pour augmenter vos factures, mais pour apporter plus de transparence. Avec ces nouveaux équipements, chaque kilowatt est compté de façon précise et vérifiée par un organisme indépendant.

Une meilleure maîtrise de votre consommation, la fin des estimations approximatives et un système plus sécurisé contre les dérivations et les erreurs de mesure.

Notre priorité reste la même : vous fournir une énergie fiable, avec des outils modernes et contrôlés.
Sonelec"

