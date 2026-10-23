Le Consul honoraire des Comores en Côte d'Ivoire a reçu son homologue de la République de Maurice

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0 0 23 octobre 2026 2026-10-23T10:41:00+02:00 Modifier ce post

Le Consul honoraire des Comores en Côte d'Ivoire a reçu son homologue de la République de Maurice. Au-delà de sa portée protocolaire, cette rencontre.

Le Consul honoraire des Comores en Côte d'Ivoire a reçu son homologue de la République de Maurice

Ce jeudi 22 octobre 2026, M. Ziad Hobeiche, 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥 𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬, a reçu son homologue, 𝐌. 𝐅𝐞́𝐝𝐞́𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐋𝐚𝐦 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥 𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐜𝐞, dans le cadre d’une visite de courtoisie placée sous le signe de l’amitié et du respect mutuel.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer les liens confraternels qui unissent les deux représentants consulaires, tout en mettant en lumière les relations d’amitié et de coopération entre leurs deux nations, partageant une histoire et des intérêts communs au sein de l’océan Indien.

Au-delà de sa portée protocolaire, cette rencontre illustre la valeur du dialogue consulaire comme vecteur de rapprochement entre les nations. Elle témoigne de l’importance des relations humaines et institutionnelles dans la consolidation des liens de solidarité, la promotion de la coopération et le renforcement des relations entre l’Union des Comores et la République de Maurice.

Par cette rencontre, les deux représentants réaffirment l’importance d’une diplomatie de proximité, fondée sur l’écoute, la confiance et le respect mutuel, au service de relations toujours plus étroites entre leurs pays.

Consulat honoraire de l'Union des Comores en Côte d'Ivoire

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