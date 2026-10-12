Agression sexuelle sur mineure : Kilima condamné à 10 ans de prison ferme

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0 0 12 octobre 2026 2026-10-12T12:22:00+02:00 Modifier ce post

Agression sexuelle sur mineure : Kilima condamné à 10 ans de prison ferme. En prononçant cette lourde condamnation, la Cour d'Assises envoie un messag

AGRESSION SEXUELLE SUR MINEURE DE 10 ANS À M'BADJINI : SOULÉ MIRADJI ALIAS KILIMA CONDAMNÉ À 10 ANS DE PRISON FERME


Agression sexuelle sur mineure : Kilima condamné à 10 ans de prison ferme
Image générée par IA

La justice a frappé fort. Un signal fort pour la protection de l'enfance.

La Cour d'Assises de Moroni a rendu son verdict. Soulé Miradji, alias Kilima, a été condamné à dix (10) ans de réclusion criminelle et à une amende de 500 000 francs comoriens pour tentative d'agression sexuelle sur une mineure âgée de 10 ans.

Les faits, d'une extrême gravité, remontent au mois de juin dernier à M'badjini.

Une peine à la hauteur de la gravité des faits


En prononçant cette lourde condamnation, la Cour d'Assises envoie un message clair et sans ambiguïté : l'agression sexuelle sur mineur ne restera pas impunie. Cette peine de 10 ans est exemplaire. Elle témoigne de la volonté de la justice comorienne de protéger les plus vulnérables, nos enfants, et de sanctionner avec la plus grande fermeté les auteurs de tels actes.

Le verdict est également un soulagement pour la famille de la victime et pour toute la population de M'badjini, choquée par cette affaire.

Ce jugement doit servir de leçon et rappeler que l'enfance est sacrée et que la loi protègera toujours nos filles et nos garçons.

Elhadad Mohamed, JOURNALISTE Mogozi fm

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