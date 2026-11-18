Diaspora : Faidat Mze Hamadi décroche son doctorat en chimie à 24 ans en France. Pour décrocher ce précieux sésame universitaire, Faidat Mze Hamadi a.

Faidat Mze Hamadi : à 24 ans, une étoile scientifique comorienne brille en France







Alors que toute l'attention nationale était tournée vers le match des Cœlacanthes face au Congo, un exploit académique majeur s'est joué en France. Originaire de Moroni, la jeune Faidat Mze Hamadi a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en chimie à seulement 24 ans, au terme d'un parcours sans faute. Alors que toute l'attention nationale était tournée vers le match des Cœlacanthes face au Congo, un exploit académique majeur s'est joué en France. Originaire de Moroni, la jeune Faidat Mze Hamadi a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en chimie à seulement 24 ans, au terme d'un parcours sans faute.





MORONI / PARIS – L'effervescence autour de la victoire de l'équipe nationale de football face au Congo-Brazzaville a failli reléguer au second plan une nouvelle tout aussi glorieuse pour l'archipel. Faidat Mze Hamadi vient d’obtenir le grade de Docteure en chimie en France, à l’âge remarquable de 24 ans. Un accomplissement exceptionnel qui mérite d'être salué à sa juste valeur tant il incarne l'excellence académique de la jeunesse comorienne.





Un parcours sans faute depuis le lycée Foundi Abdoulhamid

Pour décrocher ce précieux sésame universitaire, Faidat Mze Hamadi a signé un sans-faute de huit années d'études supérieures consécutives, sans le moindre redoublement.





Ce couronnement n'est toutefois pas une surprise pour ceux qui suivent son parcours. Originaire de Moroni et ancienne élève de la réputée école Foundi Abdoulhamid, elle avait déjà défrayé la chronique aux Comores avant son départ pour l'Hexagone : elle était devenue la plus jeune bachelière de sa promotion à seulement 16 ans, décrochant avec brio le prestigieux baccalauréat série C avec la mention « Très bien ».





Des recherches prometteuses contre la malnutrition et le diabète

Au-delà d'être un modèle inspirant pour toute une génération, la jeune chercheuse met la science au service des grands enjeux de santé publique qui touchent directement son pays d'origine. Intitulée « Détermination des relations structures, propriétés et procédés d'aliments-modèles à base de légumineuses », sa thèse ouvre des perspectives concrètes dans le domaine de la nutrition.





Ses travaux constituent une avancée précieuse pour développer des solutions alimentaires durables afin de lutter efficacement contre la malnutrition ainsi que contre les pathologies chroniques qui en découlent, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires. Une double fierté pour les Comores.





La rédaction avec Faraenti Athoumane Ibrahim