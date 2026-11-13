Un motard présenté comme un gendarme renverse un jeune homme d'environ 20 ans

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 novembre 2026 2026-11-13T16:00:00+01:00 Modifier ce post

Un motard présenté comme un gendarme renverse un jeune homme d'environ 20 ans. Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident ainsi que l’état.

Fomboni : un jeune homme renversé par une moto conduite par un gendarme


Un motard présenté comme un gendarme renverse un jeune homme d'environ 20 ans

Un accident de circulation s’est produit ce vendredi 13 novembre 2026, vers 17 h 10, au centre-ville de Fomboni, en face de l’ancienne gendarmerie.

Une moto transportant une femme, conduite par un homme présenté comme un gendarme, a renversé un jeune homme d’environ 20 ans. L’accident a provoqué un attroupement de nombreux passants venus porter assistance aux personnes impliquées. Sur les lieux, une femme a été aperçue allongée sur la chaussée, tandis que plusieurs personnes se sont mobilisées autour de la moto accidentée.

Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident ainsi que l’état de santé des victimes ne sont pas encore connues.

R.James - Mohéli Matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières