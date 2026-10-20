Bonne nouvelle : La réhabilitation de la route Moroni - Aéroport de Hahaya se prépare ! En réponse, le Gouvernement a annoncé que le contrat relatif a

ROUTE MORONI–HAHAYA : LE GOUVERNEMENT LANCE LES ÉTUDES DE RÉHABILITATION ET PRÉVOIT DES MESURES PROVISOIRES







La réhabilitation de la route Moroni–Hahaya se prépare. La réhabilitation de la route Moroni–Hahaya se prépare.





Le Gouvernement comorien a engagé les démarches nécessaires à la remise en état de cet axe stratégique de Grande Comore, dont les dégradations préoccupent les usagers, à l’approche des prochains Jeux des îles.





Lors de la séance plénière du 15 octobre 2026, consacrée aux questions orales, le député Honorable Ahmed Youssouf Abdou a interpellé le Gouvernement sur le calendrier prévisionnel des travaux et les mesures envisagées pour améliorer la circulation en attendant leur réalisation.





En réponse, le Gouvernement a annoncé que le contrat relatif aux études de réhabilitation a été signé le 28 septembre 2026 avec le groupement ECO-BUILD COMOROS SARL et SOUND ENGINEERING PLC. D’une durée contractuelle de 60 jours, cette mission porte notamment sur les études techniques détaillées, les évaluations environnementales et sociales ainsi que la préparation des dossiers d’appel d’offres.





Le tronçon concerné, reliant l’aéroport de Hahaya à Moroni, s’étend sur environ 21 kilomètres. Le calendrier des travaux sera arrêté après la validation des études, la mobilisation des financements et l’achèvement des procédures de passation des marchés.





En attendant le lancement du chantier, le ministère chargé des infrastructures prévoit de prendre des dispositions pour maintenir la route accessible et améliorer les conditions de circulation. Les interventions provisoires viseront en priorité les dégradations constatées et les points critiques.





Interrogé également sur une éventuelle contribution des entreprises de concassage implantées dans la zone d’Itsandra-Hamanvou, le Gouvernement a précisé que le financement de l’entretien relèvera du Fonds routier, conformément aux procédures applicables et aux ressources disponibles. Ces entreprises ne sont donc pas considérées comme des partenaires financiers pour cette opération.





La remise en état de la route Moroni–Hahaya représente un enjeu important pour la mobilité des citoyens, la sécurité des usagers et la fluidité du trafic entre la capitale et l’aéroport international. À l’approche des prochains Jeux des îles, la question de l’état de cet axe routier demeure particulièrement sensible.





Ministère de l'Aménagement, Comores