Nous venons d'apprendre le décès de l'écrivain, philosophe, enseignant et universitaire comorien Ismaël Ibouroi, surnommé Chting.





Ismaël Ibouroi, surnommé Chting, est un écrivain, philosophe, enseignant et universitaire comorien.





Parcours et fonctions

Formation et enseignement : Ancien étudiant de la Sorbonne à Paris, il enseigne la philosophie à l'Université des Comores. Éducation : Il est le fondateur et directeur de l'école Muigni Baraka et consacre plus de trois décennies à l'enseignement. Thématiques : Ses écrits et travaux abordent l'identité comorienne, les traditions, la modernité et les mutations de la société contemporaine (notamment la diaspora comorienne en France et les coutumes locales).

Publications principales

Le voleur de rêves (premier texte de fiction publié, aux Éditions De La Lune)

Dialogue : Islam et philosophie (ouvrage collectif publié en 2009)