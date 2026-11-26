Le masque ne rachète pas la mémoire...Ils ne partagent pas nos aspirations. Ils ne les ont jamais partagées. Nous voulons la souveraineté, ils veulent

LE MASQUE NE RACHÈTE PAS LA MÉMOIRE...





Il y a des photos qui ne mentent pas, parce qu'elles n'ont pas besoin de parler !







Celle qu'ils exhibent aujourd'hui comme un trophée ne révèle ni un courage, ni une vision, ni un projet. Elle révèle une posture. En avant, Azali. Entre eux, non pas le peuple, mais un cercle de proches, un cercle d'intérêts, un cercle de survie. C'est une photo ancienne, oui. Mais c'est une photo vraie. Et c'est précisément sa vérité qui les accuse. Celle qu'ils exhibent aujourd'hui comme un trophée ne révèle ni un courage, ni une vision, ni un projet. Elle révèle une posture. En avant, Azali. Entre eux, non pas le peuple, mais un cercle de proches, un cercle d'intérêts, un cercle de survie. C'est une photo ancienne, oui. Mais c'est une photo vraie. Et c'est précisément sa vérité qui les accuse.





Car ce qu'ils appellent aujourd'hui « UNION », Anjouan l'appelle par son vrai nom : SOUMISSION !





Ils ne partagent pas nos aspirations. Ils ne les ont jamais partagées. Nous voulons la souveraineté, ils veulent une place. Nous voulons la dignité, ils veulent une audience. Nous voulons briser la vassalité, ils veulent négocier le prix de la chaîne.





Comment pourraient-ils porter la voix d'un peuple souverainiste, eux qui tendent la main au système même qui nous écrase ? Ce système de centralisme d'État, déguisé en « UNION » une Union maléfique, qui confisque, qui humilie, qui appauvrit, qui maintient Anjouan en vassalité sous l'hégémonie ethnosuprémaciste d'une seule île, Ngazidja-Comore, et de ses politicards corrompus et népotistes ? On ne combat pas un maître en mendiant une miette à sa table. On ne libère pas un peuple en s'affichant aux côtés de son geôlier pour la photo.





Qu'ils se souviennent, puisque nous, nous n'avons pas oublié !





Il y a des jours qui ne se rangent pas dans les livres d'histoire. Ils se gravent dans la chair d'un peuple. Ce jour-là fut à la fois une blessure et une délivrance. Ce jour-là, la tyrannie fut balayée à coups de canons. Ce jour-là, le peuple d'Anjouan est sorti, il a dansé, il a chanté, il a poussé des hourrahs, il a participé lui-même à l'arrestation des milices du despote, comme on ouvre enfin les fenêtres après une trop longue nuit d'orage, comme on chasse l'étouffement d'une maison restée trop longtemps fermée. Ce jour-là, leur fuite en kwasa-kwasa est devenue le symbole de leur chute : menottés, enchaînés, transférés, jugés pour certains, dispersés en exil pour d'autres, non pas comme des chefs qui se retirent, mais comme des ombres qui se dérobent devant la lumière d'un peuple debout.





Voilà leur histoire. Voilà leur bilan. Voilà ce qu'ils voudraient aujourd'hui effacer sous le vernis de leurs posts lissés et de leurs lettres ouvertes parfumées de bons sentiments.





Et que font-ils aujourd'hui, sinon s'agiter ? Ils inondent Facebook, non pour éclairer, mais pour exister. Ils claironnent « Confédération bilatérale » comme on récite un mot appris par cœur, sans en connaître ni l'âme, ni la lettre, ni la portée. Puis, le lendemain, ils claironnent « Fédération bilatérale », avec la même assurance et la même ignorance, comme si les mots étaient interchangeables, comme si les systèmes étaient des costumes qu'on enfile selon l'humeur du jour.





Or, quiconque a lu, quiconque a réfléchi, quiconque a gouverné avec la tête et non avec l'appétit, sait que la Confédération est l'alliance de souverainetés qui restent debout, libres de se lier et libres de se délier, tandis que la Fédération est la fusion dans un centre qui commande, qui absorbe, qui efface. L'une est la dignité des États qui se respectent. L'autre est la soumission à un pouvoir qui centralise.





Confondre les deux, ce n'est pas une simple erreur de vocabulaire, c'est la preuve d'une inculture politique profonde, c'est la signature de ceux qui parlent de systèmes qu'ils n'ont jamais étudiés, jamais compris, jamais portés.





Ils ne défendent pas une doctrine. Ils défendent une survie. Ils ne proposent pas un projet. Ils réclament une présence. L'essentiel pour eux n'est pas de convaincre le peuple, c'est de signaler à leurs maîtres qu'ils sont encore là, encore disponibles, encore prêts à servir et à sévir, pourvu qu'on leur laisse une miette de lumière. Et c'est pour cela qu'ils s'acharnent contre l'O.P.I.A., parce que l'O.P.I.A. les enterre, méthodiquement, inexorablement, définitivement, non par vengeance, mais par vérité.





Leur agitation n'est pas une force. C'est une fébrilité. C'est la panique de ceux qui sentent l'histoire avancer sans eux, la marée monter sans eux, le peuple se lever sans eux.





Pendant que les préparatifs du soulèvement populaire à Anjouan touchent à leur optimum, eux courent après une virginité politique à bon compte, ils veulent laver leur passé au parfum de l'amnésie, sans jamais avoir eu l'humilité de reconnaître, le courage de se repentir, la décence de demander pardon à un peuple qu'ils ont martyrisé pendant des années.





Or, on ne se rachète pas avec des mots quand on a détruit avec des actes. On ne se refait pas une virginité quand on n'a jamais connu l'innocence. Et on ne trompe pas deux fois un peuple qui a appris à discerner !





Écoutez bien :





On ne s'offre pas une absolution sur les cicatrices d'autrui.

On ne se refait pas une virginité sur la mémoire d'un peuple.

On ne se proclame pas sauveur quand on a été le bourreau.

On ne négocie pas la souveraineté d'Anjouan contre un strapontin à Moroni.

Anjouan n'a pas besoin de tuteurs recyclés.

Anjouan n'a pas besoin de complices du centralisme.

Anjouan n'a pas besoin de faux prophètes en quête d'un second souffle.





Anjouan a besoin de vérité. Anjouan a besoin de justice. Anjouan a besoin de mains propres et de têtes hautes.





La justice, comme une horloge lente, ne court pas. Mais elle rattrape toujours ceux qui ont cru l'éteindre. Plus d'une dizaine de plaintes attendent leur heure. Le temps ne travaille pas pour les masques. Le temps travaille pour la mémoire.





Alors qu'ils gardent leur photo. Nous, nous gardons le peuple.





Qu'ils gardent leur lettre ouverte hypocrite. Nous, nous gardons la vérité.





Qu'ils gardent leur union maléfique avec le dictateur sanguinaire Azali. Nous, nous gardons notre serment : ni oubli, ni absolution !





Vive l'État souverain d'Anjouan !





Vive la Confédération des États souverains des Masiwa !





Anli Yachourtu JAFFAR

25 novembre 2026