Attaque d'un navire battant pavillon Comorien : Communiqué de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes

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0 0 19 octobre 2026 2026-10-19T09:22:00+02:00 Modifier ce post

Attaque d'un navire battant pavillon Comorien : Communiqué de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM). Enfin, l'Administration regrette que d

Communiqué de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes


Attaque d'un navire battant pavillon Comorien : Communiqué de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM)

L'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) informe le public que le navire YARA J, un pétrolier portant le numéro OMI 9221803, a fait l'objet d'une attaque impliquant un drone militaire dans la nuit du 14 octobre 2026.

Au moment des faits, le navire naviguait sur ballast, c'est-à-dire sans cargaison, en provenance de Yalova, en Turquie, à destination de Braila en passant par Sulina, Roumanie.

L'incident s'est produit aux environs de 22h00 (heure locale), alors que le navire se trouvait au mouillage à Sulina, à la position : latitude 45° 01' 00 N et longitude 29° 50' 00 E. L'attaque a provoqué un incendie à bord.

Toutefois, les dix-sept équipages sont sains et saufs et aucun dommage environnemental n'a été constaté.

Enfin, l'Administration regrette que des navires civils, qui ne participent pas aux hostilités, soient exposés à des attaques militaires.

ANAM

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