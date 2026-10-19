Attaque d'un navire battant pavillon Comorien : Communiqué de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM). Enfin, l'Administration regrette que d

Communiqué de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes







L'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) informe le public que le navire YARA J, un pétrolier portant le numéro OMI 9221803, a fait l'objet d'une attaque impliquant un drone militaire dans la nuit du 14 octobre 2026. L'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) informe le public que le navire YARA J, un pétrolier portant le numéro OMI 9221803, a fait l'objetdans la nuit du 14 octobre 2026.





Au moment des faits, le navire naviguait sur ballast, c'est-à-dire sans cargaison, en provenance de Yalova, en Turquie, à destination de Braila en passant par Sulina, Roumanie.





L'incident s'est produit aux environs de 22h00 (heure locale), alors que le navire se trouvait au mouillage à Sulina, à la position : latitude 45° 01' 00 N et longitude 29° 50' 00 E. L'attaque a provoqué un incendie à bord.





Toutefois, les dix-sept équipages sont sains et saufs et aucun dommage environnemental n'a été constaté.





Enfin, l'Administration regrette que des navires civils, qui ne participent pas aux hostilités, soient exposés à des attaques militaires.





ANAM