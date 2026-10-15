Un cargo battant pavillon des Comores attaqué par un drone. Le responsable du navire Yara J a informé par radio que la partie supérieure du navire ava

Un navire dans les eaux roumaines de la mer Noire dénonce une possible attaque par drone





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Un cargo avec pavillon des Comores dénonce une possible attaque par drone dans les eaux roumaines de la mer Noire, qui déclenche un incendie et une intense réponse militaire. Un cargo avec pavillon des Comores dénonce une possible attaque par drone dans les eaux roumaines de la mer Noire, qui déclenche un incendie et une intense réponse militaire.





Le capitaine d'un cargo battant pavillon des Comores et avec près d'une vingtaine de membres d'équipage à bord a signalé une supposée attaque par drone dans la nuit de ce mercredi alors qu'il était ancré dans les eaux de la mer Noire sous souveraineté de la Roumanie, dans la zone d'ancrage du port de Sulina. L'incident a déclenché un incendie à bord et est en cours d'investigation par les autorités, qui pour l'instant n'ont pas confirmé que l'origine soit l'impact d'un drone.





Le responsable du navire Yara J a informé par radio que la partie supérieure du navire avait été atteinte par un drone et qu'un feu avait été déclaré sur le pont, ce qui a conduit le Centre de Coordination et de Contrôle Maritime à émettre immédiatement une alerte à l'Agence Roumaine de Sauvetage Maritime. Celle-ci, à son tour, a envoyé un navire de sauvetage sur les lieux, selon ce qu'a rapporté la télévision publique roumaine TVR.





Selon ce média, le cargo restait ancré devant Sulina, à environ huit ou dix milles nautiques (entre 14,8 et 18,5 kilomètres) du port, et devait ensuite se diriger vers le port d'Izmail, le plus grand port fluvial d'Ukraine, situé dans la partie inférieure du Danube, en face de la côte roumaine et à un peu plus de 50 milles nautiques (93 kilomètres) de son embouchure dans la mer Noire. Là, il était prévu qu'il charge des produits pétroliers pour les transporter ensuite vers la Turquie.





En cas de confirmation qu'il s'agissait d'une attaque par drone, ce serait la première fois qu'un navire est atteint de cette manière dans les eaux territoriales de Roumanie. Cependant, les autorités du pays ont choisi de ne pas valider pour le moment cette hypothèse.





Le ministre de la Défense, Radu Miruta, a déclaré à la chaîne Digi24 que, "si le navire a été frappé par un drone ou non, une enquête est en cours pour vérifier ces faits", bien qu'il ait précisé que "les radars du Ministère de la Défense Nationale n'ont détecté aucun drone se dirigeant vers ce navire". Néanmoins, il a souligné que "c'est une affaire de grande gravité (...) dans les eaux territoriales roumaines".





Lors de la même intervention, Miruta a expliqué que le navire de sauvetage "est revenu" au port après que l'équipage du Yara J ait communiqué que "l'incendie a été éteint, qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qu'ils ne souhaitent pas entrer au port".

Déploiement de chasseurs espagnols en mission de l'OTAN





Bien que le ministre ait évité de se prononcer sur la question de savoir si l'incident était dû ou non à un drone, son département a informé sur les réseaux sociaux que, pendant la nuit, son système de surveillance par radar "a détecté un groupe d'objectifs aériens en haute mer, dans la mer Noire". En réponse, "deux avions F-18 des Forces Aériennes et Spatiales Espagnoles déployés à la Base Aérienne 57 Mihail Kogalniceanu" ont décollé, intégrés dans la mission de Police Aérienne Renforcée de l'OTAN avec le Détachement Paznic.





Le Ministère de la Défense roumain a également précisé qu'un message RO-Alert a été envoyé après 20h00 (heure locale), après que "deux objectifs aériens aient pénétré dans l'espace aérien national". "Par la suite, le contact radar avec l'un des objectifs a été perdu au-dessus de la mer, tandis que l'autre a quitté l'espace aérien national à 20h13, se dirigeant vers Vâlcove, Ukraine", ajoute la note.





Ce deuxième objectif "a continué vers Reni, Ukraine, avec une trajectoire potentielle vers la ville de Galati, c'est pourquoi un nouveau message de RO-Alert a été émis pour l'est du comté de Galati à 20h33", a précisé le Ministère, qui a souligné que, finalement, "l'objectif a été abattu par la défense aérienne ukrainienne dans la zone de la localité de Reni, au nord du bras de Chilia" du Danube, qui marque la frontière orientale entre l'Ukraine et la Roumanie.





Bien qu'il ne s'agisse pas du premier épisode avec des drones dans l'espace aérien roumain depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, une attaque contre un navire ancré dans les eaux territoriales roumaines élèverait le niveau d'alerte et s'ajouterait à des relations déjà détériorées entre Bucarest et Moscou. En été, le président roumain, le pro-européen Nicusor Dan, a ordonné de convoquer l'ambassadeur russe après que le Parquet roumain ait déterminé qu'un drone abattu par les défenses roumaines correspondait à un modèle utilisé par l'armée russe dans la guerre contre l'Ukraine.





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