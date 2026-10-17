Douane de Moroni : un trafic de conteneur de vin déjoué. C'était sans compter sur le professionnalisme des agents sur place. Le pot aux roses a été dé

Douane de Moroni : un trafic de conteneur de vin déjoué



La vigilance paie. La vigilance paie.





Un important trafic a été mis en échec ces derniers jours au port de Moroni grâce à la vigilance et à la rigueur de la nouvelle équipe en poste à la douane.





Selon nos informations, un transitaire a tenté de faire passer frauduleusement un conteneur entier de vin, en le déclarant au nom d'un grand commerçant de la place. Une manœuvre bien rodée pour échapper aux droits et taxes et ainsi priver l'État de recettes considérables.





C'était sans compter sur le professionnalisme des agents sur place. Le pot aux roses a été découvert lors d'un contrôle approfondi. Le trafic a été immédiatement stoppé et le conteneur saisi, conformément à la réglementation en vigueur.





Cette saisie démontre que la nouvelle équipe est bien à l'œuvre pour sécuriser les recettes de l'État et mettre fin aux pratiques frauduleuses qui minent l'économie nationale. Un signal fort envoyé à tous ceux qui seraient tentés de frauder : la douane de Moroni veille.





Elhadad Mohamed, journaliste