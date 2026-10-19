Anjouan face aux marchands d'illusions : De la contrefaçon politique à la clarté confédérale. Alors que notre île étouffe sous la poigne du centralism

ANJOUAN FACE AUX MARCHANDS D'ILLUSIONS :

De la contrefaçon politique à la clarté confédérale







Face à la détresse de nos citoyens, le théâtre politique d'amateurs n'a plus sa place ! Face à la détresse de nos citoyens, le théâtre politique d'amateurs n'a plus sa place !





Alors que notre île étouffe sous la poigne du centralisme et que nos familles se battent au quotidien pour leur dignité, nous assistons au manège désolant de quelques nostalgiques en manque de repères. Une poignée d'amateurs politiques, orphelins des années sombres et guidés par le ressentiment, croient pouvoir exister en faisant du plagiat.





Observons la manœuvre : incapables d'élaborer une doctrine, imperméables aux exigences du siècle, ces groupuscules s'improvisent théoriciens en recopiant à la hâte des termes techniques, telle la « 𝗰𝗼𝗻𝗳é𝗱é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝗶𝗹𝗮𝘁é𝗿𝗮𝗹𝗲 » théorisée par les juristes, sans en comprendre ni le sens, ni la portée, ni les exigences constitutionnelles.





Ce mimétisme n'est pas une pensée : 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲. C'est la tentative désespérée de faussaires qui, voyant le crédit, la rigueur et l'adhésion populaire dont bénéficie l'O.P.I.A., cherchent à couvrir leur vide doctrinal en revêtant les habits de la réflexion. On ne bâtit pas l'avenir d'un peuple avec des copiés-collés d'opportunisme ; on ne libère pas une île avec les recettes périmées de ceux qui l'ont saignée.





L'Histoire ne repasse pas les plats. Le peuple d'Anjouan n'a la mémoire courte ni pour les bourreaux d'hier, ni pour les complices d'aujourd'hui.





D'un côté, ceux qui rêvent de revanche personnelle sous de fausses bannières de changement, mais restent maintenus sous perfusion par le système centraliste. De l'autre, des factions prétendument d'opposition qui s'épanouissent dans la douceur d'une servitude dorée, troquant la dignité de notre peuple contre le confort de leurs cages sur mesure et offrant une caution morale aux mascarades électorales du régime.





Que les choses soient claires : l'Anjouan n'a besoin ni de sectes corporatistes, ni de milices de l'esprit, ni de règlements de comptes d'anciens alliés d'un même système. Le mal qui nous ronge ne s'appelle pas seulement tel ou tel homme ; 𝗶𝗹 𝘀'𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗼𝗶𝗿.





𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝗿𝘁é 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 : 𝗟𝗲 𝗣𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗳é𝗱é𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝘀𝗶𝘄𝗮 :





𝗙𝗮𝗰𝗲 à 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗰𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀, 𝗷𝗲 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱é𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗢.𝗣.𝗜.𝗔. Notre combat ne repose ni sur la haine, ni sur la jalousie envers qui que ce soit : il repose sur un 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶é𝘁é 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿é, 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘁 é𝗺𝗮𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 !





𝗟𝗮 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝘁é 𝗻'𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝘂𝗻 𝘀𝗹𝗼𝗴𝗮𝗻, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 : Le projet confédéral porté par l'O.P.I.A. n'est pas un assemblage de mots ronflants jetés sur les réseaux sociaux. C'est la refondation méthodique des relations entre nos îles, garantissant à chacune sa souveraineté réelle, son développement économique et la gestion directe de ses ressources. 𝗟'𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲𝘀, 𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗹𝗮𝗻𝘀 : Nous n'inventons pas de concepts au gré des alliances de couloir. Nous proposons une Confédération d'États souverains bâtie sur l'égalité stricte, le respect mutuel et la fin définitive du monopole de Moroni. 𝗟𝗲 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 : Les gesticulations de quelques réseaux familiaux ou de comités virtuels ne détourneront pas l'O.P.I.A. de son travail de fond auprès des Anjouanaises et des Anjouanais. La légitimité ne se décrète pas dans des déclarations plagiées ; elle se construit dans la conscience du peuple.





𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹 à 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗲𝘁 𝗮𝘂 𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 !





Au peuple d'Anjouan, à sa jeunesse en quête d'avenir, nous disons : ne vous laissez pas distraire par les faux prophètes de la dernière heure.





L'heure n'est plus aux aventures personnelles ni aux contrefaçons idéologiques. L'O.P.I.A. reste le bouclier des opprimés et l'architecte du renouveau. Laissez les nostalgiques à leurs illusions et les faussaires à leur ignorance.





Ensemble, dans la dignité, la vérité et la clarté intellectuelle, nous poursuivons la marche vers la libération et le développement de notre patrie.





𝗩𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳é𝗱é𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 É𝘁𝗮𝘁𝘀 𝗦𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝘀𝗶𝘄𝗮 !

𝗩𝗶𝘃𝗲 𝗹'É𝗺𝗮𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱'𝗔𝗻𝗷𝗼𝘂𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗹'É𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲 !





Anli Yachourtu JAFFAR

19 octobre 2026