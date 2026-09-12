Grave accident de la circulation à Mutsamudu

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0 0 12 septembre 2026 2026-09-12T22:19:00+02:00 Modifier ce post

Grave accident de la circulation à Mutsamudu. Le choc s'est produit alors que le véhicule, au volant duquel se trouvait le maire de Mutsamudu, sortait

GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE À MUTSAMUDU


Grave accident de la circulation à Mutsamudu

Un accident de la circulation d'une rare violence s'est produit ce samedi soir, 12 septembre, à Gungwamwe, Mutsamudu, Anjouan, vers 21h. Une moto de marque T-Max est entrée en collision avec une voiture RAV4.

Le choc s'est produit alors que le véhicule, au volant duquel se trouvait le maire de Mutsamudu, sortait de la route secondaire menant chez Major pour rejoindre la route nationale. À ce moment, filant à toute vitesse, un motard en direction de Missiri heurte brutalement la voiture, d'après nos informations.

Selon des témoins, le scooter a subi de grands dommages. Quant à son conducteur, blessé, il a eu la vie sauve grâce à son casque de protection. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux de l'accident afin d'établir les responsabilités des conducteurs.

Dhoulkarnaine Youssouf

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