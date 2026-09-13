Une voiture avec quatre passagers dont une femme fait un tonneau !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 septembre 2026 2026-09-13T22:05:00+02:00 Modifier ce post

Une voiture avec quatre passagers dont une femme fait un tonneau ! Les occupants du véhicule, dont une femme qui a subit des égratignures, sont sains.

ACCIDENT SPECTACULAIRE DE LA CIRCULATION À MBUYUJU, ANJOUAN


Une voiture avec quatre passagers dont une femme fait un tonneau !

Un accident spectaculaire de la route s'est produit ce dimanche soir vers 19 h à Mbuyuju, Anjouan. Une voiture avec quatre passagers fait un tonneau après une défaillance des freins, selon nos informations.

Les occupants du véhicule, dont une femme qui a subit des égratignures, sont sains et saufs. Quant à la voiture, l'habitacle a subit de sérieux dommages.

À noter que la prudence doit être de mise pour les automobilistes qui empruntent cette voie. En effet après avoir dépassé le virage de l'entreprise d'Émile. la carcasse du véhicule accidenté se trouve sur le côte droit dans l'obscurité.

Dhoulkarnaine Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières