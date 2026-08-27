Lettre ouverte : Notre capitale, Moroni, est en train de devenir une poubelle à ciel ouvert

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0 0 27 août 2026 2026-08-27T14:42:00+02:00 Modifier ce post

Lettre ouverte : Notre capitale, Moroni, est en train de devenir une poubelle à ciel ouvert. À l'attention de Monsieur le Secrétaire Général du Minist

À l'attention de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Éducation Nationale et de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et de l'Écologie


Objet : Lettre ouverte pour l'intégration de la gestion des déchets et des valeurs humaines de la maternelle au lycée.


Messieurs les Secrétaires Généraux,

Lettre ouverte : Notre capitale, Moroni, est en train de devenir une poubelle à ciel ouvert

C'est le cri d'alarme d'un citoyen profondément meurtri par le spectacle quotidien de nos espaces publics que je vous adresse aujourd'hui. Notre capitale, Moroni, est en train de devenir une poubelle à ciel ouvert. Malgré les efforts constants et louables des agents de la mairie, l'insalubrité progresse et étouffe notre cadre de vie.

Le constat actuel révèle un paradoxe social saisissant. Partout dans la ville, c’est précisément là où sont installés les panneaux d’interdiction de dépôt d'ordures que l'on retrouve les plus grands amoncellements de déchets. Ce manque de civisme est devenu si contagieux que même les ressortissants étrangers, qui n'oseraient jamais jeter un papier par terre dans leur propre pays, adoptent ce mauvais pli ici. En voyant cette anarchie ambiante, ils finissent par croire que ce comportement est normal et acceptable chez nous.

Cette crise n'est pas seulement matérielle, elle reflète une perte profonde de nos valeurs humaines, du respect d'autrui et de la dignité collective. Pour inverser cette tendance, les campagnes de nettoyage provisoires ne suffisent plus. Il faut une réforme éducative structurelle : la gestion des déchets domestiques doit être enseignée de la maternelle au lycée.

L'éco-citoyenneté et le respect de notre environnement doivent être inculqués dès le plus jeune âge :

-À la maternelle :
Apprendre les premiers réflexes de propreté par le jeu et comprendre le respect de l'espace partagé.

-Au primaire :
Découvrir le tri sélectif et intégrer la bienveillance envers son prochain en ne polluant pas son cadre de vie.

-Au collège : Étudier l'impact sanitaire des décharges sauvages sur la santé publique et le bien-être de la communauté.

-Au lycée : Initier les élèves aux enjeux de l'économie circulaire, du recyclage et de la responsabilité citoyenne.

Pour accompagner cette transformation dans les foyers, les médias locaux (radios, télévisions, presse écrite et plateformes numériques) ont un rôle crucial à jouer. En s'associant à vos ministères, ils pourraient concevoir des programmes de sensibilisation réguliers, vulgariser les leçons apprises à l'école et valoriser les bonnes pratiques citoyennes pour faire pression contre l'incivilité.

Pour ancrer définitivement cette discipline dans l'esprit des familles et lui donner une véritable valeur institutionnelle, je demande solennellement que la « Gestion des déchets et éco-responsabilité » soit intégrée aux examens nationaux (Sixième, BEPC, Baccalauréat) comme une matière à option, au même titre que le dessin. Évaluer cette matière permettra de récompenser la sensibilité écologique et l'éthique des élèves.

Messieurs les Secrétaires Généraux, redonner sa dignité à Moroni nécessite une action conjointe et immédiate de vos deux ministères, appuyée par la force d'impact de nos médias. L'école doit non seulement instruire, mais aussi transmettre les valeurs humaines fondamentales qui font la fierté d'une nation.

Dans l'attente d'une prise de conscience et d'une réforme courageuse de nos programmes, je vous prie d'agréer, Messieurs les Secrétaires Généraux, l'expression de ma haute considération citoyenne.

AHAMADA DAMAS Soilih

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